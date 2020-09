La Ternana parte male anche in campionato: 0-0 con la Viterbese

Cristiano Lucarelli – squalificato, Richard Vanigli in panchina – chiedeva una prova da uomini in un contesto emergenziale. Difficile che possa essere soddisfatto in toto: la Ternana, nonostante oltre 70 minuti di superiorità numerica, non va oltre un deludente 0-0 al debutto in campionato contro la Viterbese. Meglio i laziali per metà gara, poi il forcing finale rossoverde a vuoto. Prosegue così il lungo digiuno casalingo – la vittoria manca da fine gennaio, con il Catania in coppa Italia – delle Fere. Nessun alibi, il terreno pesante e le assenze valgono per tutti. Prossimo turno a Pagani in attesa che il ds Luca Leone acceleri sul fronte acquisizioni necessarie per il completamento della rosa.

Falletti dall’inizio. Non accade granché



Tra infortuni e squalifiche Lucarelli non ha ampia possibilità di scelta. Nell’undici di partenza ci sono sia Falletti che Furlan – entrambi non in condizioni buone per diverse ragioni – alle spalle di Vantaggiato, mentre Laverone debutta sull’out sinistro nel 4-2-3-1. Pioggia fin dalla prima mattina e manto erboso che non favorisce gli scambi a terra: nel quarto d’ora iniziale di fatto non accade nulla, fatta eccezione per una combinazione nel breve Falletti-Torromino ed un paio di traversoni Fere senza particolari esiti positivi.

11 vs 10, ma occasioni Viterbese

Ci pensa Tounkara ad animare il match: doppio giallo in quattro minuti – Di Graci molto severo nel secondo intervento – e Viterbese in inferiorità numerica già dal 21′. Defendi e compagni non ne approfittano, anzi, sono i ragazzi di Maurizi a creare un pericolo con l’incursione di Simonelli sull’out destro. Non solo: Diakité al 37′ sbaglia nel fare un retropassaggio a Iannarilli con il campo di gioco appesantito, la palla si ferma e Rossi, peccando di leziosità, a tu per tu con Iannarilli prova un pallonetto dal limite dell’area che si spegne sul fondo. Di certo una cosa non manca, i cartellini gialli: Di Graci li mostra anche a Russo e Diakité per interventi fuori tempo. Negli ultimi sessanta secondi di frazione c’è l’ennesima ammonizione (Laverone) e il colpo di testa del 20 gialloblù sulla punizione di Bensaja, con l’estremo difensore ciociaro che devia in calcio d’angolo. Ternana bloccata e incapace di sfruttare l’uomo in più.

Esordio Kontek. Si sveglia la Ternana



Performance negativa rossoverde nel primo tempo e allora Vanigli cambia subito in avvio di ripresa sostituendo Paghera con Kontek, uno dei pochi volti nuovi al momento: cinque minuti e per il 23enne croato c’è il giallo per un tackle in mediana. Il leit-motiv non cambia ed è la Viterbese a sviluppare – o quantomeno provarci – azioni di rilievo con lanci lunghi alle spalle del pacchetto arretrato della Ternana; la prima conclusione degna di nota per i padroni di casa arriva al minuto 58 con un tiro di potenza di Defendi da posizione centrale, ben controllato con i pugni da Daga. Nel contempo aumenta ancora l’intensità della pioggia – con forti raffiche di vento – e arrivano due ulteriori ingressi per le Fere: fuori Russo e Falletti, dentro Proietti e Marilungo con arretramento del capitano nel ruolo di terzino, resta il 4-2-3-1. E l’ex Sampdoria ha subito una chance di rilievo – cross di Laverone – con un colpo di testa sotto misura.

Carta Onesti, Vantaggiato spreca



A poco più di un quarto d’ora dal termine Vanigli concede spazio anche ad Onesti togliendo dal terreno di gioco – ai limiti dell’impraticabilità in alcuni punti – Furlan. Un paio di minuti e Vantaggiato, dopo un retropassaggio di Markić bloccatosi sul campo, si fa respingere il tentativo da Daga; sugli sviluppi dell’azione il 10 della Ternana non riesce a centrare lo specchio della porta. Forcing finale dell’undici di Vanigli nella ‘piscina’ del Liberati con Peralta in luogo di Torromino. Non serve a nulla, è 0-0.

Il tabellino

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Russo (62′ Proietti), Suagher, Diakité, Laverone; Defendi (c), Paghera (46′ Kontek); Torromino (89′ Peralta), Falletti (63′ Marilungo), Furlan (73′ Onesti); Vantaggiato. A disposizione: Vitali, Marinaro, Bergamelli, Mammarella, Argento, Niosi. Allenatore: Cristiano Lucarelli (squalificato, in panchina Richard Vanigi)

Viterbese (3-5-2): Daga; Mbende, Markić, Baschirotto; Simonelli (79′ E. Menghi), Bezziccheri, Bensaja (c), Sibilia, Urso (71′ Bianchi); Tounkara, Rossi (76′ Calì). A disposizione: Benvenuti, Galardi, Macrì, Maraolo, Menghi M., Ricci, Zanon. Allenatore: Agenore Maurizi

Arbitro: Alessandro Di Graci di Como (Amedeo Fine di Battipaglia e Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata, quarto uomo Cristian Cudini di Fermo)

Ammoniti: 35′ Russo, 40′ Diakité, 45+’1 Laverome, 50′ Kontek 90+2′ Suagher (T); 17′ Tounkar, 18′ Simonelli, 28′ Bezziccheri, 90+2′ Calì (V)

Espulso: 21′ Tounkara (V) per doppia ammonizione

Calci d’angolo: 2-3

Recupero: 1; 3