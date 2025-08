di Gianni Giardinieri

Servono soldi alla Ternana. Non solo per garantire lo svolgimento della stagione sportiva 2025/2026 ed evitare l’estromissione dal campionato. Ne servono – subito – per gestire l’ordinaria amministrazione, per andare avanti nelle spese ineludibili, quelle che non si possono proprio schivare. Ridurre il monte ingaggi è un passaggio centrale, certo, ma a medio-lungo termine.

Un’operazione che se riuscisse, risanerebbe il bilancio della società rossoverde ma non inciderebbe sulle incombenze a brevissimo termine. Adesso è invece il momento di ragionare sugli impegni economici ad horas: dalla logistica per la prima uscita ufficiale in trasferta contro la Virtus Entella, in Coppa Italia (sabato 9 agosto ore 20.30) alle spese ordinarie, dalle utenze al pagamento – ad esempio – degli steward per il ‘servizio gara’.

Ecco allora che, a quanto ci risulta, la settimana appena cominciata potrebbe segnare un coinvolgimento ancor più centrale di Massimo Ferrero, ‘er viperetta’, in un ruolo operativo focalizzato nella ricerca di sponsor, soprattutto locali, disposti a dare una mano per tamponare una situazione complicatissima. Una sorta di ‘ciambella di salvataggio’ per scongiurare scenari orrifici. In questo contesto Ferrero potrebbe anche uscire dal limbo di un rapporto con la Ternana tra il ‘detto e non detto’ ed avere invece un pieno riconoscimento, anche formale.

Rumors naturalmente, come quelli che coinvolgerebbero gli sponsor delle Fere, magari sollecitati a sostenere sostanziosi anticipi per la prossima stagione. Certo è che sono giorni in cui è concreto il rischio, per tanti protagonisti dell’universo-Ternana, di ritrovarsi a fare la ‘picca secca’: il fante medioevale, carne da macello, lanciato all’assalto con la sola picca, senza elmo e corazza per difendersi.