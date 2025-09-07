di Gianni Giardinieri

Le prime tre uscite ufficiali della Ternana erano state solo sconfitte: Entella in Coppa Italia, Livorno ed Ascoli in campionato. Aggiungiamo la penalizzazione in arrivo ed ecco che la partita di Rimini, contro una squadra imbottita di giovanissimi e assemblata alla rinfusa, aveva già il sapore della sfida con punti obbligatori da portare a casa. Così è stato, con le Fere che si sono imposte con un largo 4-1. Punteggio che nasconde però un primo tempo non convincente, con il Rimini vicino al raddoppio dopo il pari e con la Ternana che solo negli ultimi minuti di recupero trova due gol piuttosto estemporanei. Tra le note positive della serata, da sottolineare che sono andati in gol tutti e tre i giocatori offensivi della Ternana: Ferrante, Dubickas e Orellana.

Primo tempo

Dopo una settimana travagliatissima in ordine alla disputa della gara, con Rimini Calcio e Comune di Rimini che si sono sfidati a colpi di comunicati stampa per la concessione dello stadio ‘Romeo Neri’ (solo nel primo pomeriggio di domenica, dopo l’accoglimento da parte del Tar della richiesta di sospensiva del club romagnolo, si è avuta la certezza dello svolgimento del match), biancorossi e rossoverdi cercano di scrollarsi di dosso una classifica, per entrambe, già delicata.

Subito numerose novità in casa Fere: partono titolari sia D’Alterio in porta che il giovane difensore Bianay Balcot, arrivati nelle ultime ore di mercato. Tripi prende il posto di Proietti e, dopo la panchina contro l’Ascoli (dettata da esigenze legate al calciomercato), torna titolare anche Martella.

Parte subito bene la Ternana e al 5′ trova il vantaggio con un bel colpo di testa del neo arrivato Bianay Balcot, bravo a staccare di testa sul cross con il contagiri di Ndreka. Al 12′ è Ferrante a ritrovarsi un’ottima palla da colpire di testa ma il tentativo termina di poco alto sopra la traversa. Tre minuti dopo una bella ripartenza delle Fere non viene sfruttata da Orellana, che cincischia in area e si fa anticipare in corner.

Bisogna aspettare il 28′ per vedere pericoloso il Rimini: Bellodi stacca di testa da angolo e costringe D’Alterio in corner. Dalla successiva battuta nuovo colpo di testa, stavolta di Lepri, e palla in gol. Il Rimini, infarcito di giovanissimi (quattro giocatori classe 2008 in panchina e addirittura un 2009, in campo diversi 2005, un 2006 e un 2008) e praticamente allenatosi a scartamento ridotto fin dall’inizio della stagione, prende coraggio e al 32′ si rende di nuovo pericoloso, ancora di testa, con D’Agostini. Para senza grandi difficoltà D’Alterio. Al 37′ il Rimini riuscirebbe anche a raddoppiare con un tap in di Capac ma l’arbitro Viapiana annulla per fuorigioco. Ternana totalmente in bambola e Rimini che al 41′ sfiora il gol con D’Agostini, che si beve mezza difesa e di esterno destro colpisce la traversa.

Al secondo minuto di recupero del primo tempo, però, dopo almeno dieci di grande sofferenza, la Ternana trova il vantaggio con una bellissima difesa della palla di Ferrante, servito di testa da Maestrelli. Il centravanti rossoverde resiste alla carica di tre difensori e poi trova l’angolino con una rovesciata di sinistro, a pochi metri dalla porta difesa da Vitali. Un minuto dopo – il calcio è strano – la Ternana trova il tris: stavolta Ferrante fornisce l’assist per Dubickas, con un rasoterra che taglia tutta l’area riminese. Il numero nove rossoverde arriva puntuale all’appuntamento con la palla e insacca facilmente.

Secondo tempo

La prima occasione della ripresa (56′) è per le Fere e si concretizza con un calcio di rigore per un fallo di mano di Piccoli su cross di Vallocchia. Orellana trasforma con freddezza. Un minuto dopo è Vallocchia a provare l’ebbrezza del gol ma il suo sinistro in diagonale è parato da Vitali. Al 72′ Orellana mostra importanti qualità balistiche: sinistro dal limite dell’area e tiro all’incrocio dei pali. Vitali fa il miracolo, con la palla che arriva sui piedi di Mcjannet: basterebbe un tocco di piatto per il quinto gol ma l’irlandese mostra piedi ruvidi e manda alto sopra la traversa. Finale in controllo per i ragazzi di mister Liverani, che non corrono rischi particolari.

Tabellino

Rimini (3-4-1-2): Vitali, Moray, Bellodi, Capac, Piccoli, D’Agostino, Gemello, Fabbri, Longobardi, Asmussen, Lepri. All.: Filippo D’Alesio

Ternana (3-4-2-1): D’Alterio, Bianay Balcot, Loiacono (Cap), Martella, Donati, Ndreka, Vallocchia, Tripi, Romeo, Orellana, Ferrante. All.: Fabio Liverani

Arbitro: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro

Assistenti: Nicola Morea e Dario Testai

IV Ufficiale: Francesco D’Eusanio

Operatore FVS: Tommaso Mambelli

Marcatori:5′ Bianay Balcot (T); 29′ Lepre (R ); 45’+2 Ferrante (T); 45’+3 Dubickas (T); 57′ Orellana rig. (T)

Ammonizioni: 61′ Gemello (R)

Espulsioni: 45’+2 Liverani (T)

Sostituzioni:39′ Maestrelli e Dubickas per Loiacono e Romeo (T); 58′ Luzaic per Lepri (R );67′ Mcjannet per Tripi (T);74′ Frati e Romualdi per Fabbri e Capac (R ); 75′ Leonardi per Ferrante (T); 85′ Mini per Asmussen (R)