di Gianni Giardinieri

Dopo la pesante sconfitta, con conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, in quel di Chiavari per 4-0, sono ripresi oggi gli allenamenti delle Fere, sotto lo sguardo attento di mister Liverani.

Da segnalare che mentre tutto il gruppo ha lavorato all’antistadio ‘Taddei’, i calciatori Tito e Curcio, già non convocati per la trasferta in terra ligure, hanno lavorato a parte ai bordi dello stadio. Un segnale, forse, del fatto che la Ternana ha deciso di non utilizzare comunque i due giocatori per il futuro prossimo.

Peraltro, i due ragazzi si sono allenati con buona lena e senza apparenti problemi fisici. Nessuna traccia di Di Nardo, accostato alla Ternana.