Ternana: arriva Andrei Mărginean, sabato le visite mediche. Si punta anche Pyyhtiä

di G.G.

Nuovo rinforzo in casa rossoverde. È fatta per l’arrivo alla corte di mister Lucarelli di Mărginean Iulius Andrei, classe 2001 – un metro e novanta centimetri di altezza – centrocampista del Sassuolo la scorsa stagione in prestito al Novara. 30 presenze e 4 gol il suo bottino con i bianco azzurri. Domani le visite mediche. La società è inoltre vicinissima alla chiusura anche la trattativa per portare in rossoverde, dal Bologna, del centrocampista Niklas Pyyhtiä.

Esperienze in C

Mărginean, piede destro, ha finora disputato 50 partite in C (30 nella scorsa stagione con il Novara e 20 con il Messina in quella ancora precedente) condite da sette gol e due assist. Il giovane centrocampista di Zlatna (Romania) è cresciuto nelle giovanili del Sassuolo (che ne detiene ancora il cartellino) e con la ‘primavera 1’ dei neroverdi ha disputato 49 partite e realizzato 12 gol.