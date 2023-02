Ternana, bella prestazione ma è 1-1 con il Parma

di Gianni Giardinieri

La Ternana di mister Andreazzoli, chiamata ad affrontare un Parma in sicura ripresa (netta la vittoria contro il Genoa per i ragazzi di mister Pecchia), sforna una bella prestazione, fatta di grinta, intensità e qualità. Termina in pareggio la sfida con i parmensi ma quella di oggi é stata certamente la migliore Ternana della gestione del tecnico di Massa.

Primo tempo

É una mini rivoluzione quella in casa rossoverde, con Aurelio Andreazzoli che decide di lasciare in panchina, in un solo colpo, Partipilo, Coulibaly, Agazzi e Mantovani. Mentre però per gli ultimi due l’esclusione é dettata da problemi fisici, per l’attaccante barese e il centrocampista senegalese la scelta é prettamente tecnica. Fiducia a Falletti nel ruolo di seconda punta, a Martella in quello di ‘braccetto’ di sinistra e a Cassata in quello di interno destro di centrocampo. Ritorno, dopo la colica intestinale che lo aveva colpito nell’immediatezza della partita con il Cosenza, per il capitano Antonio Palumbo. Ed é proprio il capitano rossoverde, al quarto minuto, a beffare Buffon al termine di una bellissima azione: Falletti mette in mezzo, Ghringhelli sul disimpegno parmense impegna Buffon in una difficilissima parata, la palla torna al centro dell’area e Palumbo con un tiro non troppo forte ma precisissimo insacca all’incrocio dei pali. Immediata la reazione del Parma, che colleziona due angoli pericolosi che però non impegnano Iannarilli in vere e proprie parate. Al sedicesimo insidiosa azione del Parma con Balogh che di testa manda poco alto sopra la traversa. Al ventunesimo ancora Parma: stavolta, su angolo di Valenti, é Benedyczak ad impegnare di testa Iannarilli ad un intervento prodigioso. É un Parma incisivo e capace di fare molta densità a centrocampo, di fatto riuscendo ad avere il controllo del gioco. La Ternana in questa fase di partita cerca di uscire con verticalizzazioni rapide su Falletti. Tegola sulla Ternana al ventiseiesimo, con Mantovani che subentra all’infortunato Corrado. Resta la difesa a tre ma é Martella chiamato a fare il quarto di centrocampo. Al trentaseiesimo doppia beffa per la Ternana: subisce il pareggio con il gol di Bernabé (tiro da fuori area deviato da Mantovani che beffa Iannarilli) e lo fa in dieci, stante un minuto prima l’infortunio di Favilli (poi sostituito da Partipilo). Decisamente sfortunata la formazione rossoverde che perde due giocatori importanti e protagonisti di questa parte di stagione. Ma la Ternana non ci sta e si vede annullare un gol di Palumbo per fuorigioco di Falletti. Il vantaggio non si concretizza ma resta la bellissima azione prodotta dall’undici rossoverde. E ancora Ternana durante il recupero del primo tempo: Palumbo batte una punizione velenosa mettendo Partipilo davanti a Buffon, il tiro é debole e l’estremo difensore parmense riesce a deviare in angolo. In pieno recupero é Inglese a sfiorare il gol con una mezza girata che esce di pochissimo.

Secondo tempo

Pronti via ed emozioni a volontà: al quarto la Ternana si vede annullare un gol di Partipilo (azione deliziosa di Palumbo) per fallo di mano del capitano rossoverde, un minuto dopo il Parma sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Inglese che chiama Iannarilli ad un intervento difficilissimo. La partita é vibrante e bellissima, con tutte e due le squadre che cercano i tre punti. Al sessantasettesimo é Buffon ad ergersi protagonista, con una difficile parata a terra su tiro angolato di Partipilo. Cambio modulo per la Ternana al 78′: entrano Capanni e Coulibaly per Martella e Falletti. 4-3-1-2 con Defendi terzino sinistro, mediana con Di Tacchio Cassata e Coulibaly, attacco con Palumbo dietro Partipilo e il subentrato Capanni.

Tabellino

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli, Diakité, Sorensen, Martella, Ghiringhelli, Cassata, Di Tacchio, Corrado, Falletti, Palumbo, Favilli

Parma (4-1-4-1): Buffon, Del Prato, Balogh, Osorio, Valenti, Sohm, Estevez, Zanimacchia,Bernabé, Benedyczak, Vazquez

Arbitro Francesco Meraviglia di Pistoia

Assistenti Fabio Schirru e Federico Fontani

Var Lorenzo Manganiello di Empoli

Avar Daniele Minelli di Varese

Spettatori 4.229

Marcatori 4′ Palumbo (T); 36′ Bernabé (P)

Ammoniti 19′ Diakité (T); 44′ Valenti (P); 45’+2 Zanimacchia (P); 54′ Defendi (T)

Sostituzioni 26′ Mantovani per Corrado (T); 35′ Partipilo per Favilli (T); 46′ Defendi per Ghiringhelli (T); 46′ Inglese per Sohm (P) e Zagaritis per Valenti (P); 78′ Capanni e Coulibaly per Martella e Falletti (T); 80′ Bonny per Zanimacchia (P); 87′ Hainaut per Bernabé