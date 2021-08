Ternana-Brescia, ok per gli striscioni. C’è Martella per Lucarelli

Ultimi colpi di mercato e si inizia a fare sul serio dopo la strepitosa e inattesa qualificazione in coppa Italia con il 5-4 a domicilio in casa del Bologna. Tre giorni e c’è Ternana-Brescia, un debutto contro una delle formazioni più attrezzate per giocarsi le chance di promozione in serie A: il gruppo di Cristiano Lucarelli lo affronterà con un Bruno Martella in più, il terzino sinistro acquistato proprio dai lombardi di Massimo Cellino. Nel contempo sono state rese note le modalità di ingresso al ‘Liberati’ dopo la riunione odierna del Gos, il Gruppo operativo sicurezza, con apertura al 50% della capienza – il fortino rossoverde è omologato per 14.995 posti, ma le sedute a disposizione sono meno della metà di quella cifra – come previsto per le ‘zone bianche’.

Si parte alle 14: come si entra

Via della Bardesca ha ufficializzato l’apertura della prevendita per le 14 di giovedì sia online sul portale ufficiale vivaticket che nelle rivendite ufficiali. «Il giorno della gara – specifica la società – i botteghini dello stadio saranno aperti con due postazioni per la vendita dei tagliandi dalle 15 alle 18; un’ulteriore postazione sarà riservata al ritito accrediti, negli stessi orari. Si prega di evitare assembramenti». I cancelli del ‘Liberati’ saranno aperti dalle 16.30.

I settori aperti e il Green pass. Ok striscioni

Via libera per i distinti B parterre e secondo livello, così come per i distinti A. Ok anche per la tribuna B centrale, la curva ovest per gli ospiti (parterre e 1° livello), la curva nord (tutta), la curva Est-Viciani e la curva sud (tutte). «Per protocollo Covid 19 non è consentito l’ingresso gratuito per i bimbi da 0 a 5 anni che pertanto dovranno essere muniti di biglietto. L’accesso allo stadio sarà consentito solo ai possessori di Green Pass valido da esibire al personale autorizzato al momento dell’ingresso e previa misurazione della temperatura. Per i bambini di età inferiore ai 12 anni non è obbligatorio presentare il Green Pass». Sarà consentita – prosegue la Ternana – l’esposizione degli striscioni «già inseriti nell’albo nazionale delle manifestazioni sportive nei precedenti campionati previa comunicazione all’indirizzo mail: [email protected] entro e non oltre le ore 18 di venerdì 20 agosto. Possono essere introdotte anche bandiere di piccola dimensione che non ostruiscano la visuale degli spettatori vicini. Si comunica inoltre che non sarà consentito parcheggiare nei pressi dello stadio Libero Liberati. Invitiamo tutti i tifosi a rispettare le normative vigenti: uso della mascherina e distanziamento sociale. Inoltre si invitano i tifosi a sedersi esclusivamente ai posti assegnati dai biglietti e contrassegnati dal bollino giallo e, vista la procedura di accesso, a non presentarsi all’ingresso troppo a ridosso dell’inizio della gara».

Persone con disabilità

Per quel che concerne le persone con disabilità la Ternana specifica che per l’ingresso «servizio riservato ai portatori di handicap al 100% nel settore distinti B parterre, fino ad esaurimento posti, si richiede l’invio di email alla casella [email protected] entro e non oltre venerdì 20 agosto alle 13. Nella mail è necessario indicare nome, cognome, luogo e data di nascita (ed eventuale accompagnatore) dell’interessato allegando alla richiesta un documento d’identità ed il certificato attestante la disabilità al 100% oltre al relativo diritto d’accompagno». Anche in questo caso occorre il Green pass.