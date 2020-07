Ternana-Catania 0-0, palo dei siciliani

Quinta e ultima sfida stagionale tra Ternana e Catania, la più importante. Al ‘Liberati’ i rossoverdi di Fabio Gallo e gli etnei di Cristiano Lucarelli si giocano l’accesso alla fase nazionale dei playoff.

Torna Palumbo, novità Marilungo

Tra i rossoverdi in mediana c’è il rientro di Palumbo, squalificato contro l’Avellino, mentre nel tridente offensivo il tecnico lombardo dà fiducia a Marilungo accanto a Defendi e Partipilo. Verna e Salzano confermati, nessuna modifica per il pacchetto arretrato. Paghera parte dalla panchina. Nel Catania l’undici iniziale non fa registrare sorprese con Curiale a guidare l’attacco e Capanni, Curcio, Biondi a giostrare alle sue spalle. Niente Stefano Bandecchi a bordo campo.

Trema la Ternana in avvio

Avvio pimpante dei siciliani, più soporiferi i ragazzi di Gallo. Nel primo quarto d’ora gli ospiti si rendono pericolosi in tre circostanze con Capanni, Curcio e soprattutto Calapai: quest’ultimo si ritrova solo davanti a Iannarilli – in area, seppur defilato – e calcia di potenza, l’estremo difensore si salva in corner. Un paio di minuti ed è Vicente ad impegnare dalla distanza il numero 24 ciociaro. Non il miglior inizio per Mammarella e compagni, il Catania è subito in partita. Fere non pervenute.

Defendi sciupa

I rossoverdi sembrano svegliarsi dal torpore generale alla mezz’ora con Defendi che, servito dalle retrovie dopo un’insistita azione rossoverde, si ritrova solo davanti a Martínez e pronto a calciare: lo stop è difettoso e Capanni, da dietro, riesce a togliergli la sfera con un ottimo intervento difensivo.

Primo tempo

35′ Clamorosa chance per gli ospiti su un pasticcio difensivo tra Parodi e Verna: indecisione in area, Biondi ne approfitta e calcia sotto misura centrando il palo a Iannarilli battuto. Non ci siamo.

32‘ Defendi arriva solo davanti a Martinez dopo un buon servizio dalle retrovie, ma si fa anticipare dall’accorrente Capanni.

29′ Ammonizione per Partipilo per una trattenuta.

27‘ Ci prova Verna dalla distanza: tiro contratto da un difensore del Catania.

24′ C’è il cooling break.

20′ Controllo del match a favore del Catania, Ternana per ora non pervenuta.

14′ Tentativo dalla distanza di Vicente: blocca senza problemi Iannarilli.

12′ Altro pericolo per la porta della Ternana: Calapai di potenza, solo davanti a Iannarilli, si deve respingere in corner il tiro. Rossoverdi disattenti dietro.

9′ Iannarilli incerto sulla conclusione dalla distanza di Curcio: Curiale è pronto al tap-nin, Bergamelli arriva prima ed evita guai.

3′ Affondo di Capanni sull’out destro e cross dell’esterno: Diakité anticipa Curiale al centro dell’area, poi subisce fallo.

1‘ Sfera al Catania.

Le formazioni ufficiali



Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Parodi, Diakité, Bergamelli, Mammarella (c); Verna, Salzano, Palumbo; Partipilo, Marilungo, Defendi. A disposizione: Tozzo, Marcone, Sini, Russo, Celli, Mucciante, Nesta, Damian, Paghera, Furlan, Torromino, Ferrante, Vantaggiato. Allenatore: Fabio Gallo

Catania (4-2-3-1): Martinez; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Salandria, Vicente; Capanni, Curcio, Biondi; Curiale (c). A disposizione: Furlan, Saporetti, Noce, Pino, Biagianti, Welbeck, Di Grazia, Dall’Oglio, Barišić, Mazzarani, Manneh, Beleck. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova (assistenti Gianluca D’Elia e Andrea Niedda di Ozieri, 4° uomo Giampaolo Miele di Nola)

Reti:

Ammoniti: 29′ Partipilo (T); 23′ Silvestri (C)

Calci d’angolo: 0-3

Recupero: