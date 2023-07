di Gianni Giardinieri

Si è conclusa nel pomeriggio di lunedì la lunghissima trattativa che ha portato al passaggio di proprietà della Ternana Calcio. Nicola Guida, attraverso Pharmaguida, è il nuovo proprietario della società di via della Bardesca. Termina dunque l’esperienza in rossoverde di Stefano Bandecchi. Un grande in bocca al lupo al neo presidente Guida: i suoi successi con le Fere saranno anche i nostri.

