Turris-Ternana, record in ballo. Salgono casi Covid tra i campani

Tutti in Campania – per ora – per centrare l’ennesimo record dell’anno. Promozione in serie B già in tasca e premiazione ufficiale alle spalle, la Ternana è attesa dalla trasferta di Torre del Greco per affrontare una Turris colpita nelle ultime ore da diversi casi di positività al Covid-19 tra i calciatori, con ulteriore aggiornamento odierno: con un successo sui ragazzi di Bruno Caneo le Fere supererebbero il punteggio del Foggia 2016-2017 (con campionato a venti squadre tra l’altro), scrivendo un’altra storica pagina stagionale.

Niente conferenza stampa

Il prepartita del tecnico rossoverde – richiestissimo negli ultimi giorni, con pioggia di interviste anche a livello nazionale per parlare della stagione dei record e del suo futuro – è in un breve video realizzato dal responsabile dell’ufficio stampa Lorenzo Modestino. L’obiettivo delle Fere è anche quello di ottenere il maggior numero di vittorie in trasferta nell’arco di un campionato (12 al momento), record in mano al Venezia 2016-2017 con 13: «Affrontiamo – le parole di Lucarelli – una squadra che ha bisogno degli ultimi punti salvezza, vorranno fare una bella figura. Ci hanno già messo in difficoltà all’andat e nelle ultime due-tre settimane si è ripresa. Sicuramente dovremo faticare per riuscire a portare a casa il risultato». A dirigere l’incontro Daniele De Tommaso della sezione di Rimini.

CAMPIONATO DOMINANTE DELLA TERNANA: A TIRO IL RECORD DELL’INTER DI MANCINI

Turnover e record

Di motivazioni non ne mancano per far bene: «Mi auguro una Ternana – aggiunge il trainer livornese – non con la pancia piena, ma con la voglia di continuare a fare dei record». Ancora numerosi cambi in vista per la sfida in terra campana: «Turnover? Rispetto alla partita di mercoledì senz’altro». I rossoverdi hanno la chance di chiudere il campionato con ben quattro giocatori in doppia cifra – mai accaduto nella storia societaria -, distanziando così il Matelica (l’unica a quota tre al momento insieme a Defendi e compagni): Furlan può farcela ne 270 minuti a disposizione. I convocati sono 25: out gli indisponibili Palumbo e Frascatore.

Turris, altri casi: si sale ad otto

Nel contempo peggiora la situazione in casa campana: «La Ss Turris Calcio comunica che, nell’ambito del costante monitoraggio cui sono sottoposti calciatori, staff tecnico, dirigenti e collaboratori della società a seguito degli accertati casi di positività al Covid-19 già comunicati, altri due soggetti – appartenenti al gruppo squadra – sono risultati positivi all’esito di ulteriori test eseguiti in data odierna. La società ed il proprio staff sanitario hanno tempestivamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo vigente, provvedendo – in via precauzionale – all’isolamento di altri tesserati con sintomi in attesa del nuovo ciclo di tamponi programmato per la mattinata di domenica, giornata della gara Turris-Ternana. Lo staff tecnico resta, al momento, impossibilitato a diramare l’elenco dei convocati per il suddetto impegno di campionato».

Salta il derby Primavera con il Perugia

Nel contempo arriva lo stop per la sfida tra la Ternana di Ferruccio Mariani ed il Perugia. Lo comunica Lega Pro prendendo atto – si legge nella nota – «dell’istanza documentale presentata sabato dalla società Perugia e delle prescrizioni di cui alla comunicazione del Servizio di igiene e sanità pubblica – Usl Umbria 1. In dipendenza di quanto sopra dispone che la gara, in programma domenica 11 aprile 2021, venga rinviata a data da destinarsi». Problemi legati al Covid-19 tra i biancorossi.