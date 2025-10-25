di Gianni Giardinieri

È stato un pareggio giusto, ma niente affatto scontato, quello tra Ternana ed Arezzo. Bene i rossoverdi nel primo tempo, autori di uno splendido vantaggio. Coriacei gli aretini nella ripresa, che hanno pressato e raggiunto un pari sostanzialmente equo. La Ternana sale a 18 punti in classifica e dà continuità di risultati alla sua striscia positiva di quattro partite. Per l’Arezzo un pareggio che conferma le qualità individuali degli uomini di mister Bucchi. Dopo una settimana in cui a Terni di tutto si è discusso meno che di calcio giocato, essere riusciti a fermare la capolista è da considerare un buonissimo risultato.

Primo tempo

Liverani decide di affrontare la capolista senza stravolgere il suo impianto di gioco: 3-4-1-2 quindi, con Garetto di nuovo sottopunta, sulle tracce del play avversario Guccione. Difesa ormai collaudata con Donati, Capuano e Martella. In mezzo Proietti la spunta su Tripi e affianca l’inamovibile Vallocchia. Ai lati Ndrecka a sinistra e Romeo, riconfermato nel ruolo, a destra. Due punte davanti, Ferrante e Dubickas. Nell’Arezzo dal primo minuto gli ex Cianci e Tito.

Primi dieci minuti di studio tra le due squadre, con l’Arezzo che timidamente muove i primi passi al 12′: cross di Tito e spizzata di spalla di Pattarello con palla sul fondo. Al 23′ anche la Ternana costruisce la sua prima occasione: punizione dalla trequarti di Martella e colpo di testa di Ferrante, con la palla che termina di poco a lato della porta protetta da Venturi. Al 36′ la Ternana passa in vantaggio con un’azione stupenda: cross tagliato di Ndrecka, stop di petto di Ferrante che appoggia per Dubickas. Il lituano non ci pensa su e scarica un destro al volo imparabile, con Venturi incolpevole.

Secondo tempo

La ripresa parte con l’Arezzo che comincia a piantare le tende in area rossoverde. Al 58′ la squadra toscana arriva alla conclusione a seguito di corner, con Iaccarino che tira di poco alto. Al 69′ gli uomini di mister Bucchi trovano il pareggio. Corner veloce degli aretini, con la Ternana colta di sorpresa e nessuno in interdizione: palla al centro, mischione e deviazione finale da due passi dell’ex rossoverde Cianci. Ancora Arezzo in avanti: al 75′ è Eklu a calciare da buona posizione ma in modo debole e D’Alterio controlla senza problemi. All’82’ sussulto Fere: Pettinari lotta su un difficile pallone e riesce a scaricarlo per l’arrivo a rimorchio di Vallocchia, che calcia molto forte di sinistro ed impegna Venturi in una respinta complicata. Peccato perché se il tiro fosse stato più angolato, forse il risultato sarebbe stato diverso. A quattro dalla fine Eklu prova di nuovo il tiro da fuori anche se era netto in precedenza un fallo su Garetto. In pieno recupero viene annullato un gol all’Arezzo per un fallo di Varela su Vallocchia. L’arbitro aveva fatto continuare l’azione per permettere poi un’eventuale revisione all’FVS ma il fallo era nettissimo ed evidente già in tempo reale.

Tabellino

Ternana (3-4-1-2): D’Alterio, Donati, Capuano (cap), Martella, Romeo, Proietti, Vallocchia, Ndrecka, Garetto, Dubickas, Ferrante. All.: Fabio Liverani

Arezzo (4-3-3): Venturi, Tito, Guccione, Pattarello, Gilli, Chiosa (cap), Tavernelli, Chierico, De Col, Cianci, Iaccarino. All.: Cristian Bucchi

Arbitro: Roberto Lovison

Assistenti: Russo e De Vito

IV Ufficiale: Dorillo

Operatore FVS: Raccanello

Marcatori: 36′ Dubickas (T); 69′ Cianci (A)

Ammonizioni: 28′ Guccione (A); 42′ Chierico (A); 63′ Chiosa (A); 76′ Ravasio (A)

Sostituzioni: 59′ Pettinari e Mcjannet per Proietti e Ferrante (T); 60′ Varela ed Eklu per Chirico e Tavernelli (A); 70′ Ravasio per Guccione (A); 79′ Balcot e Orellana per Romeo e Dubickas; 87 ‘Gigli e Righetti per Cianci e Tito (A)

LE FOTO DI ALBERTO MIRIMAO