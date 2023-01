Ternana di carattere: contro il Modena ecco tre punti di platino

di Gianni Giardinieri

Al termine di una settimana complicatissima per la società di via della Bardesca, più per vicende extra calcistiche che altro (Bandecchi ha comunicato la volontà di vendere la Ternana quanto prima, pur garantendo la continuità aziendale fino all’eventuale closing), le Fere, chiamate ad una prova d’orgoglio e di sostanza nei confronti del Modena, compagine guidata dall’ex Attilio Tesser (ancora vivo e ottimo il ricordo lasciato dal ‘Komandante’ a Terni), riescono a vincere una partita dominata nel primo tempo e di grande sofferenza nel secondo. Tre punti fondamentali per la squadra di mister Andreazzoli.

Primo Termpo

L’inizio è tutto rossoverde che passa al sesto con una bellissima azione corale: dopo un prolungato possesso palla di Palumbo la stessa arriva a Corrado; il cross è al bacio e Ghiringelli, da vero bomber, la butta dentro da pochi metri colpendo forte di testa in tuffo. La prima reazione del Modena si registra al 12°: Falcinelli si presenta a tu per tu con Iannarilli ma l’estremo difensore rossoverde riesce a respingere… di viso. La Ternana però c’è e si rende pericolosa su punizione al 15°, con Partipilo che rimette al centro di testa. La palla galleggia pericolosamente in area modenese ma ci pensa l’interessantissimo difensore centrale Cittadini a sventare in angolo. E’ il preludio al raddoppio rossoverde: sul conseguente angolo Palumbo calcia forte e teso, Falcinelli svirgola quel tanto che basta per depositare la palla sulla testa di Favilli, che reattivo non sbaglia e deposita in rete. Passa un minuto e sarebbero tre se un fuorigioco di Favilli non rendesse nullo il gol di Ghiringhelli, al termine di una bellissima azione corale. E’ una Ternana brillante, grintosa e reattiva che sfiora ancora il terzo gol, con Favilli a tu per tu con Gagno che riesce con un lob a superare l’estremo difensore canarino. Sulla linea di porta salva Pergreffi con un intervento decisivo. Al 39° il Modena sfiora il gol: Strizzolo, lanciato a rete da un passaggio filtrante, a tu per tu con Iannarilli colpisce di esterno destro mandando di pochissimo a lato. Un minuto prima era stato Tremolada a cercare il gol con un tiro debole e ben parato dall’estremo difensore rossoverde.

Secondo Tempo

Il Modena comincia con due cambi: Giovannini e Magnino per Tremolada e Gargiulo. I cambi sembrano portare beneficio perché arriva subito un rigore per il Modena: Mignino, dopo che la palla era lontana dalla sua disponibilità, trova un contrasto con Ghiringhelli e l’arbitro Gualtieri decreta il penalty. Falcinelli dal dischetto non sbaglia, anche se Iannarilli intuisce la traiettoria e tocca la palla. La Ternana si scuote e al 56° è Di Tacchio a sfiorare il gol con una conclusione dal limite dell’area: il tiro è potente ma un po’ troppo centrale. La fase centrale del secondo tempo è equilibrata, anche se non ha occasioni degne di nota. Al 76° è clamorosa l’occasione per il Modena: Bonfanti è imbeccato in area di rigore ma il suo tiro si stampa sul palo e sul rimpallo lo stesso giocatore del Modena manda la palla fuori dallo specchio della porta. In pieno recupero ancora Modena, con Magnini che di testa impensierisce Iannarilli, chiamato ad una non facile parata.

Tabellino

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli, Diakitè, Sorensen, Mantovani; Ghiringhelli, Agazzi, Di Tacchio, Corrado, Palumbo, Partipilo, Favilli

Modena (4-3-2-1): Gagno. Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Renzetti, Armellino, Gerli, Gargiulo, Falcinelli, Tremolada, Strizzolo

Arbitro: Matteo Gualtieri di Asti

Assistenti:Francesco Cortese di Palermo e Niccolò Cipriani di Empoli; quarto ufficiale Maria Marotta

Var: Giovanni Ayroldi

Avar: Vittorio Di Gioia

Spettatori: 3.348

Marcatori: 6° Ghiringhelli (T); 16° Favilli (T); 49° Falcinelli (M) rig.

Ammoniti: 27° Di Tacchio (T); 27° Falcinelli (M); 32° Agazzi (T); 82° Mantovani (T); 84° Iannarilli (T); 87° Paghera (T)

Sostituzioni: 46° Giovannini e Magnino per Tremolada e Gargiulo (M); 58° Diaw per Strizzolo (M); 70° Paghera per Agazzi e Defendi per Ghiringhelli (T); 75° Bonfanti per Armellino; 81° Falletti per Partipilo (T); 88° Martella per Corrado e Coulibaly per Palumbo (T)