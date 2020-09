Ternana, si è spento l’ex ‘patron’ Longarini

È stato per anni ‘patron’ della Ternana – prima della cessione nell’estate 2017 alla Niccolò Cusano c’era suo figlio, Simone, in qualità di amministratore unico – e nella scorsa notte, ad 88 anni, si è spento. Edoardo Longarini è morto nella notte tra lunedì e martedì nella sua abitazione ai Parioli, a Roma: «Se ne va un padre esemplare – ricorda l’avvocato Massimo Proietti, che si unisce al dolore della famiglia – ed uno dei grandi protagonisti della stagione della ricostruzione e del decollo dell’economia italiana nel dopoguerra. Una persona retta che fino all’ultimo ha amato la sua famiglia ed i suoi nipoti. Un uomo che merita quel rispetto che in vita, a volte, qualcuno ha provato a non riconoscergli. Lascia nei suoi congiunti una grande eredità affettiva e di valori umani, unita alla determinata consapevolezza dei suoi diritti lesi che saranno tutelati e ripristinati». Originario di Tolentino e noto in primis per la sua attività di costruttore edile ed editore, le sue condizioni di salute non erano buone da tempo. Il suo ingresso nel mondo rossoverde – è stato anche ‘patron’ di Ancona e Lodigiani – avvenne nel 2004 con l’avvio del passaggio di proprietà dal gruppo Agarini e la rilevazione del pacchetto azionario a fine anno; dopo tredici anni la cessione a Stefano Bandecchi e la fine dell’era Longarini.

