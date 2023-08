Ternana e quei ‘maledetti’ gol subiti nei primi minuti

di Gianni Giardinieri

Si potesse fare, chiederemmo volentieri ad ogni arbitro destinato a dirigere la Ternana di far partire il cronometro dal 10′ del primo tempo. Meglio ancora dal 13′, per stare sicuri. Perché il numero, la frequenza, e la continuità con cui la squadra di mister Lucarelli subisce gol nei primi minuti di partita, lasciano basiti. Il dato statistico, tra l’altro, prende corpo nel finale della scorsa stagione e sembra continuare imperterrito in quella presente. Andiamo con ordine: è il 12 marzo 2023 quando la Ternana subisce gol al 13′ a Genova, contro i rossoblù. Punisce Badelj. Poi nel mese successivo quel primo, timido, segnale, si trasforma in una inquietante sequela senza fine: 4 gol, tutti entro il 6′ minuto di gioco, in quattro diverse gare. In Spal-Ternana segna Moncini al 4′ (1° aprile 2023); in Brescia-Ternana Jallow al 5° (10 aprile), una settimana dopo (16 aprile), in Ternana-Pisa, Moreo buca Iannarilli al 6′. Il mese di aprile si conclude con il gol di Deiola al 4′, in Cagliari-Ternana (30 aprile). Di nuovo gol al 6′ in Ternana-Frosinone (19 maggio), ultima di campionato. A quel punto tutti in vacanza e al ritorno in gare ufficiali la speranza era quella di aver risolto il ‘problema’. Che puntualmente invece si ripresenta, se possibile in forma ancor più virulenta. Tre partite ufficiali e tre gol nei primissimi minuti di gioco: In Coppa Italia, contro la Salernitana, è Candreva ad insaccare al 7′ (13 agosto); alla prima di campionato, Ternana-Sampdoria (19 agosto), La Gumina realizza al 5′. Infine domenica, in quel di Lecce per la partita contro il Catanzaro: la sblocca Biasci al 10′. In totale, 9 partite con gol subito entro i primi 13 minuti nelle ultime 13 partite ufficiali (tra il finale della scorsa stagione e l’inizio dell’attuale). Se non è record nazionale crediamo che poco ci manchi. Anche perché per ben 6 volte il gol è arrivato entro i primi 6 minuti di gioco, poi uno al 7′, uno al 10′ e uno al 13′. La Ternana, è chiaro, ha un problema. A mister Lucarelli il compito di risolverlo.