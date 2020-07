Ternana, inibizione e squalifiche dopo Bari

Umore nero, nerissimo. Non potrebbe essere altrimenti dopo che si gioca uno dei migliori match dell’anno – soprattutto a livello caratteriale – e si viene eliminati in modo immeritato e con una lunga serie di episodi arbitrali sul quale recriminare. La Ternana da lunedì sera ha concluso la stagione dopo l’1-1 di Bari e a peggiorare la situazione arrivano i provvedimenti del giudice sportivo Pasquale Marino.

L’1-1 DI BARI CONDANNA LA TERNANA. GALLO E TAGLIAVENTO DURI SULL’ARBITRO

Squalifiche e inibizioni

Si parte dal direttore sportivo Luca Leone, espulso nelle concitate battute finali: «Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla Figc a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 31 luglio 2020». In più c’è un ammenda da 500 euro; il tutto per «comportamento irriguardoso verso la terna arbitrale». Poi le squalifiche: due turni a Fabio Gallo per «comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara» e altrettanti per Antonio Palumbo a causa di un «atto di violenza verso un avversario senza avere la possibilità digiocare il pallone». Appiedati per somma di ammonizioni Partipilo e Damian. In tutto ciò non si è ancora esposto in via ufficiale il presidente Stefano Bandecchi.