La mattinata nella sede societaria di via della Bardesca, il pomeriggio fra palaTerni – accompagnato dal nuovo amministratore unico Tiziana Pucci, dal dg Giuseppe Mangiarano, dal ds Carlo Mammarella, dal team manager Mattia Stante, dal project manager Sergio Anibaldi – e stadio ‘Liberati’ dove ha incontrato la squadra in occasione dell’allenamento. La giornata di martedì per la Ternana Calcio, a neanche 24 ore dal cambio di proprietà – in sella la famiglia Rizzo con presidente Claudia Rizzo che potrebbe raggiungere Terni nella giornata di giovedì – è stata nel segno di Massimo Ferrero. Che ha giocato un ruolo centrale nella trattativa approdata alla cessione del sodalizio rossoverde con l’addio dei fratelli D’Alessandro. Di seguito l’intervista a Ferrero.

VIDEO

FOTO