di Gianni Giardinieri

Atmosfera funesta quella che si è respirata oggi nel giorno in cui la Ternana si è radunata presso l’ Hotel Garden per dare inizio alla stagione 2025/2026. Pochi sorrisi e sguardi pensierosi. Assenti i fratelli D’Alessandro, sulla carta ancora proprietari della Ternana. Assente il direttore generale Giuseppe Mangiarano, che pure è fresco di un rinnovo triennale del contratto. Presenti il team manager Mattia Stante, l’allenatore Fabio Liverani e il direttore sportivo Carlo Mammarella. In fondo all’articolo le immagini.

Assai significativo il passaggio di quest’ultimo in una sorta di improvvisata conferenza stampa: «Qui dobbiamo capire (rispondendo ad una domanda sul calciomercato, ndR)se tra 15 giorni siamo ancora vivi». Senza tanti giri di parole e con una schiettezza non comune, di certo apprezzabile per un professionista che si sta spendendo per cercare di abbattere il monte ingaggi – faraonico per la serie C- della Ternana.

E ancora: «Faccio fatica a capire certi ragionamenti (sempre riferendosi al calciomercato) quando c’è una priorità troppo importante (la presunta trattativa per la cessione della società, ndR)». Altro passaggio, semmai ce ne fosse stato bisogno, ancor più chiaro in ordine alle dinamiche che di questi tempi vanno per la maggiore nelle società calcistiche, impegnate nelle trattative in ordine alla costruzione della rosa: «State spostando l’attenzione su un qualcosa che ha poca sostanza».

Chiosa finale: «Ho parlato con gli avvocati che rappresentano la nuova società. Mi hanno dettato le linee guida e credo che siamo agli sgoccioli per la firma del preliminare di cessione». Il quadro è questo. Inutile girarci intorno e professare atti di fede. Meglio guardare alla cruda realtà, come ha giustamente sottolineato Mammarella. La sensazione è che al momento tutti stanno navigando a vista, scrutando un futuro incerto, con all’orizzonte una trattativa per la cessione della Ternana tutta da scrivere.