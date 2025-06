«Al fine di preparare la Ternana Calcio ad un trasferimento di proprietà che permetta alla nuova realtà di poter svolgere nel migliore dei modi ed in piena autonomia i prossimi campionati, il signor Carlo Mammarella, in veste di direttore sportivo, inizierà da oggi, domenica 29 giugno, a proporre l’attuale rosa e l’attuale staff della Ternana ad altre squadre. Il fine ultimo sarà quello di permettere alla nuova compagine societaria di poter agire in perfetta autonomia. Tale operazione viene compiuta nel rispetto della cittadinanza, della tifoseria e della gloriosa maglia della Ternana Calcio».

La Ternana Calcio – dopo l’uscita in cui spiegava che la società è in vendita e che i fratelli D’Alessandro non possono proseguire per i troppi impegni lavorativi, in particolare negli Usa – torna a parlare. E lo fa in un caldissimo pomeriggio di domenica, con il comunicato riportato. Che, nello sforzo di interpretarlo, fa pensare che Carlo Mammarella – evidentemente reintegrato nel ruolo di direttore sportivo – ha il mandato di ‘fare cassa’ con squadra e staff, in attesa del passaggio di mano. Intanto la piazza spera sempre in una svolta positiva sul fronte societario, anche che qualcuno si faccia carico degli oneri da sostenere a brevissima scadenza – scongiurando così penalizzazioni – e che la situazione, nel suo insieme, si normalizzi. Come da troppo tempo – normale – non è.

