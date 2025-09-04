di Gianni Giardinieri

Chiusa la sessione estiva di calciomercato, è tempo di bilanci per il direttore sportivo della Ternana Carlo Mammarella che giovedì mattina ha tenuto una conferenza stampa proprio sull’argomento Di seguito le dichiarazioni del dirigente rossoverde.

Soddisfatto del mercato?

«In accordo con il mister, abbiamo cercato di portare avanti il suo progetto iniziale anche dal punto di vista del modulo di gioco, che è il 3-4-2-1. È stato un percorso difficile, partito da lontano e con tante difficoltà. Ho la percezione di aver fatto un buon lavoro, ma si dovrà creare un gruppo. Il nostro campionato parte oggi. Ora abbiamo delle armi da mettere in campo. Alcuni ragazzi devono mettersi a posto fisicamente».

Primo mercato in solitaria?

«Penso di essere stato credibile con i miei colleghi. Non abbiamo fatto contratti onerosi e chi ha scelto la Ternana lo ha fatto per la maglia. Ho chiesto ai calciatori che ho preso, di guardare oltre le difficoltà attuali».

Come sei rientrato in società?

«La chiamata è stata in ottica di ridurre il monte ingaggi, per rendere la Ternana appetibile e sostenibile. Sono stato chiamato dal sindaco Bandecchi, d’accordo con la presidenza».

Il ruolo del centravanti e i 4 portieri

«Per i portieri abbiamo il vantaggio che Morlupo non rientra nella lista dei 23. D’Alterio è un valore aggiunto. Per il centravanti stavamo chiudendo l’uscita di Ferrante al Cosenza, questo ci avrebbe dato la possibilità di prendere un altro attaccante. È andata diversamente. Fuori lista vanno Viviani, Kerrigan (fuori per infortunio per circa 2 mesi), Garau e Capanni, e con uno di questi ultimi due stiamo trattando una risoluzione».

A cosa ambire?

«Siamo in ritardo e non mi piace parlare di obiettivi».

Desideri irrealizzati?

«È una squadra omogenea, con calciatori che possono ricoprire più moduli. Grandi rifiuti non ne ho avuti, a parte Zampataro. Sul finale di mercato ci siamo sentiti telefonicamente con Liverani per capire chi prendere per coprire l’ultimo slot e abbiamo scelto Meccariello, anche per i problemi fisici di Capuano e Loiacono».

Rassicurazioni per la scadenza del 16 settembre?

«Non ci sto pensando a questa cosa, ci sono persone dedicate a questo compito, così come per la cessione».

Martella e Capuano?

«Nell’ultima giornata c’è stata la possibilità per lui di andare in B (Pescara, ndR). Però non c’erano le condizioni favorevoli per noi. Capuano lo ringrazio perché fino all’ultimo giorno ha avuto la possibilità di andare a Salerno ma è voluto restare».

Hai il contratto in scadenza…

«Naturalmente ho chieso info sulla mia posizione. Parto dal concetto che durante la vittoria del campionato ho avuto una malattia in corso importante. La notte stavo male ma la mattina mi allenavo. Ho finito la partita di Supercoppa contro il Perugia con 40°C di febbre e dopo qualche settimana mi sono trovato in ospedale. Da lì nasce il mio rapporto con Bandecchi, che è stata la persona più vicina alla mia famiglia, telefonandomi la sera alle otto. Ad agosto 2021 ho fatto la risoluzione contrattuale in ospedale, dove il dottor Stefano Donzelli è stato il mio ‘angelo’ e non smetterò mai di ringraziarlo, per poter fare ingaggiare alla Ternana Martella e non costringerla alla fidejussione extra. Dico tutto questo per far capire il mio attaccamento alla maglia».