Ternana: il mercato decolla solo in uscita e il tempo stringe

di Gianni Giardinieri

Settimana complicata in casa Ternana: oltre a dover smaltire al più presto, sul lato sportivo, la sconfitta di Reggio Calabria, è chiamata anche a districarsi tra le difficoltà operative susseguenti all’ormai nota indagine della Guardia di finanza riguardante la ‘galassia’ Unicusano. Difficoltà che inevitabilmente si ripercuotono anche sul versante calciomercato, con la sessione di ‘riparazione’ che terminerà il prossimo 31 gennaio alle ore 20. Dulcis in fundo, si fa per dire, quella in corso è una settimana che non consentirà a mister Aurelio Andreazzoli di poter contare su alcuni giocatori ancora con guai fisici, primi tra tutti Marco Capuano e Alfredo Donnarumma, entrambi alle prese con lavori differenziati rispetto al gruppo.

Mercato, sole uscite

Dall’apertura delle liste di trasferimento al momento in cui scriviamo, il roster rossoverde ha visto soltanto movimenti in uscita. Celli in prestito al Südtirol, Spalluto al Novara F.C. (dopo il ritorno alla ‘casa madre’ Fiorentina), Rovaglia all’Aquila Montevarchi (di nuovo prestito), Raúl Moro alla Lazio (risoluzione del prestito) e Stefano Pettinari al Benevento (anche per lui prestito, con diritto di riscatto, fino al termine della corrente stagione). Cinque quindi i calciatori non più in organico a fronte di zero movimenti in entrata. Complice anche la suindicata difficoltà ‘tecnica’ nella gestione dei conti correnti della Ternana. Appare però evidente come la formazione rossoverde sia al momento totalmente ‘al palo’ in ordine ad un rafforzamento della rosa che appare improrogabile. Anche mister Andreazzoli pare del nostro stesso avviso, avendo palesato, nella conferenza pre-gara di Reggio Calabria, un certo ‘fastidio’ nel non avere in rosa un marcatore di piede sinistro (lo era Celli, poi ceduto). Insomma, di lavoro per il direttore sportivo Luca Leone, in questi pochi giorni ancora utili, ce ne sarebbe. Bisognerà capire però anche i suoi margini operativi in relazione alle dichiarazioni del patron Stefano Bandecchi, che ha parlato in più occasioni di sole operazioni in uscita.

Preoccupazione

Resta il fatto che le operazioni imbastite nei giorni scorsi sembrano sfumare in un preoccupante ‘crescendo’: Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 per il quale era stato trovato l’accordo con l’Inter per un prestito fino a fine stagione, sembra invece destinato al Bari (anche se la Ternana nutre ancora qualche chance). Kastanos, su cui pure la Salernitana è ormai pronta alla cessione, anche in prestito, e più volte avvicinato alla formazione rossoverde, pare destinato all’Ascoli di mister Bucchi. Di Daniele Donnarumma, esterno sinistro a tutta fascia, anche lui accostato alla Ternana, sembrano essersi perse le tracce. Risale invece in quota la candidatura del centrocampista-difensore centrale Ivan Radovanovic, in forza alla Salernitana e già alle dipendenze di mister Andreazzoli nella sua esperienza a Genova (allora impiegato come centrocampista). Tutte piste, quelle di Donnarumma, Kastanos, Radovanovic e lo stesso Esposito, ancora più o meno percorribili. Come quella, ribadiamo, di Andrea Conti che pare ormai prossimo al rientro in campo dopo i problemi tendinei accusati nelle scorse settimane. Certo è che seppure Andreazzoli ha più volte confermato di voler allenare una rosa di soli 24/25 elementi, le tante uscite, a fronte delle quali non sono corrisposte altrettante entrate, stanno decimando le scelte in alcune zone del campo come la fascia destra e il ruolo di interno di centrocampo. Per non parlare dell’attacco che al momento vede disponibili di fatto solo tre giocatori: Falletti, Partipilo e Favilli. Troppo poco per affrontare una seconda parte di stagione che si prospetta molto più insidiosa della prima.