Ternana in casa del Pordenone: «I ragazzi si sono allineati al mio pensiero»

Due settimane di lavoro in più, un atteso miglioramento dal punto di vista fisico e di coesione generale. Inizierà da Lignano Sabbiadoro la seconda fase del campionato della Ternana 2021-2022: le Fere, post pausa per gli impegni delle nazionali, riprenderanno il cammino affrontando in trasferta l’ultima della classe, vale a dire il Pordenone di Massimo Rastelli. Sulla carta una ghiotta occasione per sbloccare la casella zero delle affermazioni in esterna, in realtà c’è più di qualche insidia nel match al cospetto dei ‘ramarri’. Calcio d’inizio fissato alle 14 di sabato con direzione di gara affidata a Daniele Minelli della sezione di Varese.

LE PAROLE DI LUCARELLI: «RAGAZZI ALLINEATI AL MIO PENSIERO»



Ancora out Koutsoupias

Fere ancora prive di Koutsoupias a causa di una microfrattura e con Salim Diakite – probabile un suo impiego in alcune gare della Primavera – non in condizione: «Questa è la peggior partita che potesse capitarci in questo momento, mi hanno fatto piacere le parole di César Falletti in tal senso. Loro aspettano questo match per rilanciarsi e per noi non rappresenta l’inizio di un nuovo campionato. Il Pordenone è al terzo anno di B e hanno acquistato giocatori con molte presenze in B, è un brutto cliente e per di più avranno di nuovo i tifosi allo stadio». Ancora discussione sul modulo dopo il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3 e gli ultimi ‘esperimenti’ di Empoli: «Avete enfatizzato troppo il fatto del 4-4-2 in amichevole. Diciamo che sabato ci sono tutti gli ingredienti per una giornata non tranquillissima». Poi un focus sui suoi: «Tra i nostri arrivi solo Martella ha disputato molti match lo scorso anno, gli altri vengono da un’annata in chiaro-scuro». E un giudizio confermato: «Ci troviamo meglio quando ci confrontiamo contro squadre che giocano a calcio».

La non guarigione e l’essere sbruffoni



In generale Lucarelli ha sottolineato che «bisogna trovare equilibrio. Oggi devo guardare chi a livello di intensità ci garantisce ciò che ci serve ora: le due vittorie ed il pareggio di Monza non ci hanno guarito, ma dato serenità in più. Il lavoro a lungo e quest’anno dobbiamo fare attenzione a quello che ci succede dietro». Breve ritorno sul sistema tattico: «Continuo a pensare che non siano i moduli a fare la differenza. Il cambio c’è stato perché volevo trasmettere un concetto: la Ternana può fare gol a chiquneu, ma bisogna partire da una certa solidità e c’era necessità di aiutare la squadra. Si pensava – ha aggiunto – di venire in B a fare gli ‘sbruffoni’ come lo scorso anno, invece ci siamo resi conto che sono bravi quanto noi in questo campionato. Nel 2020-2021 ci sentivamo più forti e la postura dell’avversario era di arrendevolezza». Musica decisamente diversa ora. «Dovremo tornare quelli di ‘a patto che’, in questo modo verrà fuori un certo di prestazione». In definitiva il tecnico livornese vorrebbe vedere una squadra «che riesce a trovare il risultato sia facendo la Ternana che sporcandosi le mani. L’avversario ha bisogno di punti come l’ossigeno».

Il voltarsi e non trovare nessuno

Nel finale di conferenza Lucarelli è tornato su una sua recente dichiarazione dopo il match con la Spal: «Ad un certo punto mi sono girato dopo le prime tre partite ed ero solo». In merito l’allenatore tocano ha voluto chiarire un aspetto: «Ci sta di incazzarsi e non avere il totale controllo, come accade a tutti. Talvolta bisogna muovere i flussi per riparare alcune ‘tende’ a rischio: a volte delle cose si dicono ma non si pensano, dovevo essere il bersaglio. Ho accentrato su di me lampi, tuoni e fulmini». Che in realtà non c’erano. Weekend a Lignano Sabbiadoro per vedere se c’è il cambio di marcia. Nel contempo la LegaB ha ufficializzato la data del derby di andata a Perugia: si giocherà domenica 19 dicembre con calcio d’inizio alle 16.15.