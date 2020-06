Ternana-Juventus 1-0, Mammarella in gol

La prima coppa Italia professionistica della propria storia – nonché la squadra umbra numero uno a vincerla – e dieci giorni per preparare al meglio il debutto nei playoff nella fase nazionale. Ecco cosa significherebbe per la Ternana vincere il trofeo battendo nella finale di Cesena la Juventus Under 23: è ora di tornare di nuovo in campo per i ragazzi di Fabio Gallo, attesi all’Orogel Stadium dalla giovane truppa di Fabio Pecchia. In caso di parità nei tempi regolamentari ci saranno i supplementari e, infine, i tiri di rigore. Calcio d’inizio alle 20.45 con diretta televisiva su Rai Sport.

L’undici delle Fere

Gallo non ha a disposizione Suagher e Proietti, assenze non di poco conto nello scacchiere rossoverde. Davanti a Iannarilli ci sono Parodi, Russo, Celli e Mammarella; in mediana spazio a Paghera, Palumbo e Verna con Defendi in panchina; davanti Ferrante e Vantaggiato sono supportati da Partipilo. Nel 4-2-3-1 di mister Pecchia invece niente maglia da titolare per Zanimacchia, Beruatto e Delli Carri, il pacchetto offensivo dei bianconeri si appoggia in particolar modo a Brunori e l’eugubino Marchi. Misure per il contenimento del covid-19 e niente tifoserie sugli spalti. Minuto di raccoglimento

Primo tempo

6‘ Punizione da posizione centrale di Mammarella:

1′ Incursione centrale di Touré e intervento di Mammarella, palla in angolo. Sugli sviluppi ci prova dalla distanza Frabotta: altra deviazione e nuovo corner.

1′ Inizia la Ternana.

Le formazioni



Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Russo, Celli, Mammarella (c); Paghera, Palumbo, Verna; Partipilo, Ferrante, Vantaggiato. A disposizione: Marcone, Tozzo, Bergamelli, Sini, Diakité, Nesta, Defendu, Damian, Furlan, Salzano, Marilungo, Torromino. Allenatore: Fabio Gallo

Juventus U. 23 (4-2-3-1): Loria; Di Pardo, Alcibiade (c), Coccolo, Frabotta; Fagioli, Tourè; Del Sole, Brunori, Marchi; Rafia. A disposizione: Nocchi, Siano, Rosa, Delli Carri, Zanandrea, Mule, Dragusin, Wesley, Minelli, Portanova, Peeters, Fagioli, Vrioni, Marqués Méndez. Allenatore: Fabio Pecchia

Arbitro: Daniele Paterna di Teramo (Marco Trincheri di Milano e Daisuke Yoshikawa di Roma1, quarto uomo Ermanno Feliciani di Teramo)

