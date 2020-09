Ternana ko a Pineto. Primi minuti Falletti

Opaco primo tempo, meglio nella ripresa. Lo stesso ‘filone’ di Gubbio in sostanza, ma questa volta non c’è il gol in extremis per il pareggio: nell’amichevole di mercoledì pomeriggio al ‘Pavone-Mariani’ di Pineto la Ternana perde di misura al cospetto del Pescara di Massimo Oddo, club militante – chiedere al Perugia, ‘vittima’ dei biancoazzurri nella finale playout di un mese fa – in serie B. Primi minuti per César Falletti. Evidente la necessità di rinforzare la corsia destra e la mediana.

Fere in affanno

Lucarelli – dal mercato ancora nulla per terzino destro e centrocampista – si affida a Defendi per coprire la fascia destra e al consueto duo Paghera-Salzano in mediana. Furlan, Partipilo e Torromino giostrano dietro a Vantaggiato con Falletti in panchina; non c’è l’atro neo acquisto, Peralta, out anche Mammarella e Celli. Il primo tempo è di marca abruzzese – tra i più attivi c’è Maistro, nell’undici titolare c’è anche quel Mirko Drudi avvicinato dal ds Leone e poi rimasto in standby, nel contempo la società ha puntato sul croato Kontek – in quanto ad intensità e corsa: Ceter sfiora la marcatura con un colpo di testa al quarto d’ora, poi al 24′ ci pensa Galano a rompere l’equilibrio con un mancino dal limite dell’area. Sponda rossoverde ci provano senza successo Torromino e Vantaggiato, quindi è Scognamiglio con un colpo di testa ad andare vicino al 2-0. In generale Partipilo e compagni appaiono meno in palla degli avversari sul piano fisico, con difficoltà anche in fase di impostazione.

Iannarilli reattivo, primi minuti Falletti



Di certo per Iannarilli non è un pomeriggio tranquillo. In avvio di secondo tempo il portiere ciociaro è costretto ad intervenire sul tiro ravvicinato di Ceter, poi buoni segnali dai rossoverdi: Furlan prima e Vantaggiato – tocco sotto misura di tacco, buon intervento del giovane estremo difensore – poi chiamano in causa il neo entrato Del Favero. Al quarto d’ora Lucarelli ridisegna l’attacco con gli inserimenti di Marilungo, Falletti (l’uruguagio ci prova subito con il destro, impatto da dimenticare) e Ferrante per Torromino, Partipilo e Vantaggiato. Scendono i ritmi e il tecnico livornese cambia ancora dando spazio a Russo, Damian e Vitali per Bergamelli, Paghera e Iannarilli. Nell’undici di Oddo è Galano – scambio in velocità con Maistro in ripartenza – a sprecare una buona occasione. Nel finale ultimi ingressi da un lato e dall’altro con poche – c’è un tiro di Belloni bloccato da Vitali senza problemi – emozioni.

Boateng via ma con prolungamento

In giornata intanto la società ha ufficializzato la cessione in prestito di Kingsley Boateng alla Fermana. Ma con rinnovo: c’è il prolungamento contrattuale – non si può certo dire che se lo sia guadagnato, di fatto si tratta di uno dei ‘colpi’ di mercato più contestati al ds Leone – fino al 30 giugno 2023. Stranezze e logiche del mercato.

Tabellino

Pescara (4-3-3): Fiorillo (c, 46′ Del Favero); Ventola, Drudi (80′ Elizalde), Scognamiglio, Masciangelo (85′ Longobardi); Valdifiori (72′ Crecco), Omeonga (46′ Busellato), Diambo; Galano (72′ Belloni), Ceter (80′ Borrelli), Maistro (85′ Quacquarelli). A disposizione: Redaelli. Allenatore: Massimo Oddo

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli (68′ Vitali); Defendi (c), Bergamelli (68′ Russo), Suagher, Sini; Paghera (68′ Damian), Salzano (74′ Proietti); Furlan, Partipilo (61′ Falletti), Torromino (61′ Marilungo); Vantaggiato (61′ Ferrante). A disposizione: Onesti, Niosi. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Reti: 24′ Galano (P)