Al termine di una settimana intensa per la Ternana Calcio, tutta incentrata sui festeggiamenti per il centenario, si torna a parlare di calcio giocato, con l’importante gara interna contro il Pineto (sabato 4 ottobre, ore 14,30, stadio ‘L. Liberati’).

Da riscattare la mediocre prestazione di Ravenna, con le Fere uscite sconfitte nel risultato e anche nell’atteggiamento, decisamente troppo remissivo (nessun tiro in porta per i rossoverdi).Vincere dunque per incamerare tre punti, per onorare i cento anni della società e per, magari, dare anche una soddisfazione ai nuovi proprietari della Ternana, i coniugi Rizzo, che a quanto pare assisteranno al match dallo stadio.

Di seguito le dichiarazioni di mister Liverani nella consueta conferenza stampa della vigilia.

Come incidono i festeggiamenti sul match?

«Credo debba essere un onore partecipare alla festa. L’impegno non può ovviamente cambiare. Dovremo fare una prestazione di livello per portare a casa una vittoria. Ci vorrà sacrificio e sudore».

Il Pineto viene da tre sconfitte consecutive

«La sconfitta di Ravenna va cancellata subito. Il Pineto non viene da tre disfatte ma da tre partite combattute, seppur perdenti. I ragazzi devono sapere che loro concederanno poco o niente».

Kerrigan e Loiacono: le condizioni. Colloquio con Laura Melis (madre di Claudia Rizzo, presidente della Ternana, ndR)?

«Per Kerrigan ancora ci vuole tempo. Loiacono dovrebbe tornare in gruppo la prossima settimana. Con la dott.ssa Melis siamo stati a pranzo insieme e abbiamo scambiato qualche battuta».

Ferrante, Capuano, Brignola, Martella. Come stanno e se si torna alle due punte?

«Alexis ha saltato una settimana per questa botta, ora ha recuperato e si è allenato con la squadra, come Capuano.Martella e Brignola sono disponibili. Si può tornare alle due punte, considerando che ci sono anche Leonardi e Durmush. Con le due punte giochiamo sicuramente meglio. Durmush può fare il quarto di sinistra alto ed avere una posizione offensiva».

Quanti dubbi per domani?

«Tre dubbi, non tutti di natura tecnica. Ragiono anche sulla condizione fisica e sul tipo di avversario».