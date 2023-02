Ternana-Lucarelli: contatto. Il mister livornese torna in rossoverde

A dare la notizia nella tarda mattinata di lunedì è stato TAG24, il quotidiano online dell’ateneo ‘Niccolò Cusano’ di Roma. «Sulla panchina della Ternana Calcio tornano Lucarelli e il suo staff». A questo punto è molto probabile che il mister livornese – esonerato il 26 novembre dello scorso anno dopo la sconfitta esterna (3-1) contro il Pisa – guiderà la squadra in campo, martedì sera contro il Palermo al ‘Renzo Barbera’.

Giorni convulsi

Le dimissioni di Aurelio Andreazzoli erano arrivate sabato, dopo la sconfitta interna per 2 a 1 contro il Cittadella e prima della tumultuosa conferenza stampa con cui il presidente della Ternana Calcio, Stefano Bandecchi, le aveva annunciate. In quell’occasione lo stesso Bandecchi aveva ipotizzato il ritorno di Lucarelli – consigliato dallo stesso Andreazzoli – chiarendo però che alcune cose sarebbero dovute cambiare: «Spero che Lucarelli abbia imparato la lezione», aveva detto. Alla prima mattinata di lunedì non c’erano stati ancora contatti con l’allenatore – sotto contratto fino al 2025 – dell’ultima promozione delle Fere in serie B, poi con il passare delle ore la svolta e il ritorno. Obiettivo: tirare fuori la Ternana dalla situazione di ‘depressione tecnica’ in cui è precipitata e traghettarla in acque sicure.

Articolo in aggiornamento