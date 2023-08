Ternana: Lucarelli ‘punta’ la Sampdoria. «Pronti. L’entusiasmo ci farà dare il 101%»

di G.G.

In attesa della partita di sabato sera (stadio ‘Liberati’ ore 20.30), che segna il debutto stagionale per la Ternana di mister Cristiano Lucarelli nel campionato di serie B 2023/2024, consueta conferenza stampa di avvicinamento al match.

Entrate e uscite di mercato

«Soddisfatto delle operazioni fatte finora. Ci saranno altre uscite ed entrate ma al momento stiamo facendo un mercato coerente con l’obiettivo della salvezza».

La partenza di Agazzi

«L’uscita di Agazzi si è concretizzata nelle ultime ore, con un’offerta triennale del Benevento al ragazzo. Inizialmente non era nei piani che uscisse, ma il mercato insegna che quando si verificano certe condizioni è giusto approfittarne, per il calciatore e per la società che si libera di un altro ingaggio».

Corrado, Mastinu e Nestorovski

«Sono fiducioso su tutte queste trattative».

Sampdoria

«Sono una squadra in costruzione ma sono allenati. Hanno qualche giorno di lavoro più di noi. Abbiamo una bella spinta emotiva e possiamo tenere testa a questa squadra. Ce la giocheremo cercando di colmare il gap con altri mezzi. Loro giocano molto palla a terra e attaccano in velocità. Dovremo avere ‘letture’ importanti in campo».

I nuovi innesti

«Molti sono arrivati nell’ultima settimana. Casasola l’ho fatto giocare subito. Favasuli non aveva svolto il ritiro ma ha una fisicità che gli permette di giocare con una certa brillantezza. Cercheremo di fare il 101% di quello che è nelle nostre possibilità».

Scelte

«Labojko è il vertice basso della squadra. Il suo sostituto naturale è Proietti. Favasuli è un giocatore che può rivestire diversi ruoli. Lo scorso anno ho visto molte partite della Fiorentina Primavera e i tre che abbiamo preso (Di Stefano, Lucchesi e Favasuli, ndR) erano i più forti di quella squadra».

La tattica per sabato. Aspettare o aggredire alto?

«È una domanda alla quale non posso rispondere per non dare troppi vantaggi all’avversario. Vedremo come affrontare la loro costruzione dal basso».

Cosa chiedere alla società

«Non devo fare appelli pubblici perché siamo già in sintonia su quello che ancora c’è da fare. La squadra, per come sta prendendo forma, rispecchia l’obiettivo (la salvezza, ndR) che ci siamo dati».

Sorensen e Capuano

«In difesa sono in sette per tre maglie. Se rimane Diakitè, uno di loro due dovrà uscire. Siccome abbiamo fiducia nella permanenza del francese è chiaro che uno dei due, anche per ragioni economiche, lascerà la Ternana».

‘San Paolo’ di Narni Scalo e ‘Liberati’

«Il ‘San Paolo’ è un centro di allenamento che ha delle potenzialità. Il campo è buono, anche se può migliorare. Ci sta comunque dando le garanzie che servono per farci allenare. Il ‘Liberati’ invece è in condizioni nettamente migliori rispetto a quelle della prima giornata di due anni fa (esordio in casa con il Brescia, ndR)».