Arresti convalidati come chiesto dal pm Camilla Coraggio, domiciliari sostituiti da obblighi di dimora con permanenza notturna – dalle 20 alle 6 – nell’abitazione, applicazione della misura del Daspo giudiziario per tutti. Queste le decisioni assunte dal gip Barbara Di Giovannantonio in merito ai cinque tifosi della curva Nord della Ternana, arrestati dalla Digos diretta dal vice questore Marco Colurci dopo gli scontri di domenica sera all’esterno dello stadio ‘Liberati’ dove si era disputata la partita fra i rossoverdi e l’Ascoli.

Le decisioni fanno seguito all’udienza di convalida che si è tenuta giovedì in tribunale dove i cinque ultras, di età compresa fra 25 e 33 anni e assistiti dagli avvocati Lorenzo Filippetti e Giovanni Adami di Udine, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Precedentemente il questore di Terni, Michele Abenante, aveva disposto il Daspo per tutti gli arrestati: uno da 8 anni, con obbligo di firma, e quattro da 5 anni (uno dei quali con obbligo di firma). «Ora valutiamo di impugnare al Riesame quanto deciso, per ottenere la revoca delle misure in essere», affermano gli avvocati Filippetti e Adami.

«Si tratta – afferma il questore Abenante – di un risultato importante che conferma l’impegno costante della polizia di Stato nel garantire la sicurezza delle manifestazioni sportive e nell’assicurare alla giustizia chi si rende responsabile di comportamenti violenti o pericolosi».

Sul tema interviene anche il prefetto Antonietta Orlando che esprime «apprezzamento e i più vivi complimenti al questore di Terni e agli agenti della polizia di Stato per la brillante operazione. Ringrazio le forze di polizia che, con il loro intervento, hanno fatto sì che la situazione non degenerasse ancora una volta. Il mio plauso – aggiunge il prefetto – va alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine che ogni giorno operano con dedizione per garantire la sicurezza dei cittadini. Colgo l’occasione, infine, per fare gli auguri di pronta guarigione agli operatori che sono rimasti feriti negli scontri».

ARTICOLI CORRELATI