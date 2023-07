Ternana: Palumbo al Modena. Manca solo l’ufficialità

di G.G.

Antonio Palumbo non è più un giocatore della Ternana. La trattativa con il Modena, di cui vi abbiamo dato conto in largo anticipo, si è praticamente conclusa: al ragazzo un ingaggio che dovrebbe attestarsi sui 500/550 mila euro netti più bonus. Per la Ternana un incasso poco oltre i due milioni di euro. Il Modena aveva provato ad inserire contropartite tecniche, fin dal primo approccio, ma la società rossoverde ha sempre e solo preteso un pagamento in denaro. Mezzala sinistra di indubbio talento, capace di giocare anche in posizione più avanzata, Antonio Palumbo arriva in una formazione estremamente ambiziosa e pronta a ripartire all’assalto della rosa della Ternana con l’obiettivo di far vestire i colori giallo-blu anche a Salim Diakité. Trattativa in questo caso molto più ripida, perché il ragazzo non disdegnerebbe comunque di fare un altro anno a Terni, mentre la società di via della Bardesca, pur ritenendo ciascun giocatore della rosa sul mercato, non è disposta a liberarsi del forte difensore francese per meno di tre milioni di euro.