Ternana: Pereiro in viaggio verso Terni

di Gianni Giardinieri

È stata una tormentantissima ‘telenovela’ quella andata in onda tra Ternana, Cagliari e Gaston Pereiro. Per la verità, le due società avevano trovato quasi subito l’intesa per la cessione del calciatore, a titolo temporaneo, con il Cagliari disposto a sobbarcarsi l’ingaggio del trequartista uruguagio e la Ternana pronta a versare un indennizzo per il prestito a titolo oneroso (circa 300.000 euro). Poi, proprio come nelle migliori sit-com sudamericane, l’intoppo improvviso, con il procuratore del ragazzo che avrebbe lamentato pregressi economici da risolvere con la società sarda. Infine, pochi minuti fa, il lieto fine: Pereiro è arrivato nella sede del Cagliari e, definiti gli ultimi dettagli, è pronto ora a vestire i colori rossoverdi. Ad attenderlo un aereo destinazione Roma Fiumicino. Quindi Terni e la Ternana. Stasera sarà in città.