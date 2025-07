Otto Daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Pescara per i fatti accaduti nella finale di andata dei playoff di serie C fra la Ternana e gli abruzzesi, disputata lo scorso 2 giugno allo stadio ‘Liberati’ di Terni. Sono stati emessi dal questore di Terni Michele Abenante a seguito delle indagini sviluppate dalla Digos.

Secondo quanto riferito dalla questura ternana in una nota, gli otto tifosi pescaresi avrebbero messo in atto «una condotta violenta ed aggressiva nei confronti degli operatori della polizia di Stato e personale addetto». Le indagini, condotte anche in collaborazione con la Digos di Pescara e con l’ausilio delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nello stadio ‘Liberati’, hanno consentito di identificare e denunciare i presunti responsabili.