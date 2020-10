Ternana, positivo un giocatore Berretti: isolamento e tamponi

Primo caso Covid-19 in casa Ternana Calcio. La positività è emersa nella giornata di giovedì – nel corso della mattinata c’era stata l’inaugurazione del nuovo polo per il settore giovanile rossoverde in via Sabotino – e riguarda un calciatore della formazione Berretti: è subito scattata l’indagine epidemiologica per il gruppo, con tamponi eseguiti su circa quindici ragazzi. Nel contempo, da protocollo sanitario, c’è l’isolamento di tutta la squadra.

I POSITIVI AL PERUGIA CALCIO DI INIZIO SETTEMBRE

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON