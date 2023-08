Ternana: prende forma il mercato in entrata. Tris di arrivi in settimana. Mantovani in ritiro a breve

di Gianni Giardinieri

Mentre mercoledì il presidente Nicola Guida incontrava alcune tra le più importanti autorità cittadine, il direttore sportivo Stefano Capozucca era (ed è) al lavoro per chiudere le prime operazioni in entata per la Ternana in vista del torneo cadetto 2023/2024. Come riporta infatti Gianluca Di Marzio per Sky, sembra fatta per l’arrivo in rossoverde di Jakub Labojko, centrocampista centrale in regime di svincolo. Il 25enne polacco, in forza nella scorsa stagione al Brescia (30 presenze e due assist), è il classico metronomo di centrocampo, capace di far ‘girare’ la squadra e dettare i tempi di gioco. Sicuramente un arrivo di sostanza, per una mediana ancora tutta da ricostruire. Probabili anche gli arrivi di due giovani dalla Primavera della Fiorentina: Lorenzo Lucchesi, difensore centrale, e Costantino Favasuli, esterno capace di lavorare su tutta la fascia sinistra. Questione di ore, invece, per rivedere in rossoverde Valerio Mantovani, che potrebbe raggiungere il ritiro di Cascia in tempo per l’amichevole di sabato 5 agosto (ore 17.30) contro il Sorrento. Accordo praticamente fatto. Restano nel mirino di Capozucca sia Jacopo Desogus che Andrea Favilli, mentre su Beseggio non arrivano conferme, né da sponda Genoa né dal suo agente. Intanto lo Spezia continua a corteggiare Salim Diakitè, la cui partenza però potrà essere presa in considerazione dal presidente Guida solo a fronte di un’offerta economica intorno ai 3 milioni di euro. Da segnalare infine l’interesse del Catania per Antony Iannarilli, l’estremo difensore rossoverde che non più tardi di domenica scorsa ha però riferito a chi vi scrive di voler rimanere in rossoverde.