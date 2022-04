Ternana, out Iannarilli contro il Lecce. «Test anche per prossimo campionato»

L’aritmetica consente di tenere acceso il lumicino della speranza playoff e allora la Ternana, già salva, ci crede. Ma serve non perdere punti per strada da qui al termine del campionato, già a partire da martedì pomeriggio: dopo il blitz di Cittadella le Fere tornano in campo al Liberati per affrontare il Lecce, in corsa per la promozione in A e già bloccato in terra pugliese sul 3-3. Nuova assenza più che pesante per Cristiano Lucarelli perché Iannarilli non sarà della partita causa Covid, come annunciato domenica da Stefano Bandecchi. Intanto pronto lo ‘switch’ per i botteghini a causa dei lavori per il PalaTerni.

Il test ed il futuro

«Anche questa volta non ci presenteremo – le parole del tecnico rossoverde – nelle migliore delle condizioni, ma come sempre non sarà un alibi. Serve trovare delle soluzioni per farci essere una squadra competitiva: il Lecce è una delle più forti del campionato per valori tecnici, sarà un bel banco di prova per vedere se possiamo cullare i nostri sogni. Un test probante per il torneo di quest’anno ma anche per quello che vorremmo che fosse il prossimo anno; per capire quanto siamo lontani dal poter pensare di poter programmare un certo tipo di campionato», il commento di Lucarelli. Il match sarà diretto da Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Calcio d’avvio fissato per le 19: come noto c’è una forte scontistica per donne e under 15 da qui fino al termine dell’annata. Tra i calciatori di maggior rilievo degli ospiti ci sono il ternano Lucioni, Coda, Di Mariano, Faragò, Strefezza, Barreca e Majer.