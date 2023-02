Fere con 19 giocatori a Perugia. Andreazzoli: «Serve spirito di gruppo»

di G.G.

Conferenza stampa di mister Andreazzoli pre Perugia-Ternana. Alla vigilia del derby, e prima dell’ultimo allenamento (ore 14 a porte chiuse), consueto appuntamento del tecnico rossoverde.

Infortunati

«Preferisco fare un aggiornamento sulle condizioni fisiche di chi sta bene. Inutile parlare di chi non c’é. Nella lista dei convocati ci sará anche Koffi. Purtroppo saremo in 19».

Importanza del derby

«Non giro molto in cittá e preferisco le passeggiate al fiume. É un derby storico e pur non essendo pubblicizzato come quelli di serie A so bene che per le due cittá e le due tifoserie é particolarmente importante. La settimana di preparazione é stata uguale alle altre. La concentrazione é per quanto mi riguarda sulla partita».

Aspetto tattico

«Speriamo sia piacevole da un punto di vista tattico, nell’interesse di tutti. Noi cercheremo di vincere. Castori é considerato un ‘verticalizzatore’ ma la cosa (verticalizzare il gioco) piace anche a me. Lo apprezzo molto come persona, l’ho conosciuto ed é simpaticissimo».

Sistema di gioco

«Vedremo alla fine della rifinitura cosa fare. Le indisponibilitá e la squalifica di Diakité potrebbero anche farci prendere in considerazione l’idea di cambiare sistema di gioco (passaggio alla difesa a quattro ndr). A me piace avere due o tre giocatori offensivi in grado di muoversi molto sul fronte dell’attacco».

Il Perugia

«É una squadra molto abile ad imprimere alla gara la filosofia del suo allenatore: verticalizzare, essere frenetici, cercare subito la profonditá. É da temere come tutte le squadre».

Qualcosa in piú

«Non abbiamo difficoltá di formazione. Possiamo mettere in campo 11 calciatori titolari e 5 pronti a subentrare. Dobbiamo mettere in campo energia e voglia di vincere, partecipazione e spirito di gruppo».

Condizione fisica

«Stiamo bene. L’importante ora é non calare di livello. Gli ultimi minuti delle gare ci hanno fatto capire che non abbiamo problemi di tenuta».

Arbitri

«La riunione in settimana con gli arbitri é stata utile. Quello che é successo con l’episodio di Partipilo fará giurisprudenza. É stato dichiarato che il gol doveva essere convalidato perché la palla era rientrata in possesso del Parma, e quindi si era concretizzata successivamente una nuova azione. Ce lo ha detto Rocchi in persona».

Donnarumma

«É per lui la terza settimana di allenamento con il gruppo. Adesso sta bene, come Iannarilli e Ghiringhelli».