Ternana-Sampdoria: debutto con disagi in curva per l’acqua

In passato già era accaduto in qualche circostanza. In occasione di Ternana-Sampdoria, gara che ha segnato il debutto dei rossoverdi nel campionato di serie B 2023/2024, si sono registrati disagi – le segnalazioni in particolar modo arrivano dalla curva Nord – per quel che concerne la disponibilità di acqua per i tifosi. «Non è possibile una cosa del genere, eppure era noto che ci sarebbe stato un buon numero di persone», il problema puntualizzato. Speriamo che nel prosieguo del torneo migliori la situazione migliori.

