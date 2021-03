Potenza-Ternana, ci si riprova: «Cattivi e vogliosi»

Condividi questo articolo su

















La trasferta di Potenza, la Ternana e la neve, ci risiamo. A poco più di un mese – era il 13 febbraio – dalla gara, i rossoverdi ripartono alla volta della Basilicata per recuperare il match con i lucani dell’ex Fabio Gallo: precipitazioni nella notte tra lunedì e martedì ma, salvo peggioramenti delle condizioni meteo, la sfida questa volta si giocherà. Calcio d’inizio fissato per mercoledì pomeriggio alle 15.

IL RINVIO DEL 13 FEBBRAIO E IL ‘NERVOSISMO’ ROSSOVERDE

Si corre verso la B

Lecito attendersi qualche cambiamento rispetto all’undici iniziale (Falletti, Furlan e Vantaggiato non sono scesi in campo) di domenica contro la Vibonese, con Palumbo bloccato dall’infortunio alla caviglia. «Le condizioni generali – le parole di Cristiano Lucarelli alla vigilia del confronto – della squadra sono buone, abbiamo molti calciatori in rosa che stanno bene. Cercheremo di mettere in campo la squadra che dà maggiori garanzie dal punto di vista fisico». A dirigere l’incontro sarà Gianpiero Miele della sezione di Nola. I convocati sono 23: out anche l’indisponibile Frascatore.

L’ex Gallo sul cammino rossoverde



Lucarelli e Gallo si conoscono molto bene dopo i recenti confronti tra Ternana e Catania: «Il Potenza è in salute, con il cambio di allenatore – il commento dell’allenatore livornese – ha trovato la vittoria diverse volte, una importante domenica contro il Bisceglie. Sarà molto difficile sia per la qualità dell’avversario che per le condizioni meteo. Servirà una Ternana cattiva e vogliosa per continuare questa rincorsa ai 79 punti che vorrebbero dire promozione. Per una serie – ha concluso – di motivi loro hanno una posizione di classifica che non rispecchia il valore, possono stare nelle ptime 7-8 posizioni». Vincendo in Basilicata ci sarebbe la chance di chiudere il discorso promozione già nel weekend in Puglia in caso di passo falso dell’Avellino con la Virtus Francavilla.