Hanno raggiunto in buon numero – 3/400 persone è la stima – l’allenamento di martedì pomeriggio della Ternana Calcio, concluso il ritiro pre campionato, all’antistadio ‘Taddei’ (allenamento poi spostato all’interno dello stadio ‘Liberati’). Per chiedere – al momento a squadra e staff (mister Liverani e giocatori hanno ricevuto anche applausi) ma i veri destinatari del messaggio sono in primis società e istituzioni – di tutelare la storia e i colori rossoverdi. «Pretendiamo rispetto» lo striscione degli Ultras Curva Nord esposto di fronte al campo di allenamento. Il tutto, in una delle fasi più difficili della recente storia della Ternana: a rischio – senza nuovi acquirenti e liquidità – c’è la sopravvivenza stessa del club. A parlare sono stati capitan Capuano e il tecnico romano che, nell’avvicinarsi ai tifosi, si è preso la responsabilità per la mancata amichevole con il Benevento.

