di Gianni Giardinieri

In una tipica battaglia medievale c’erano due figure ben precise per ogni schieramento: il cavaliere e la picca secca. Il primo, lo sappiamo un po’ tutti, in sella al destriero (termine con cui si indicava il cavallo da guerra, quelli da trasferimento e trasporto merci erano il palafreno ed il ronzino), si lanciava con la sua armatura contro i nemici per poi, in caso di vittoria, banchettare al fianco del Re. Godeva di grandi onori ed il suo unico scopo nella vita era combattere.

Poi c’era una figura più ‘oscura’: la picca secca. Era un fante, quindi si muoveva a piedi, e veniva chiamato così perché era armato solo di una lunga lancia, la picca appunto. Il termine ‘secca’ era invece riferito al fatto che non aveva uno scudo per difendersi, tanto meno un’armatura. Era in genere un contadino e comunque apparteneva alle classi più basse della società. Rappresentava dunque la ‘carne da macello’ dello schieramento, quello la cui perdita era insignificante. Veniva mandato allo sbaraglio, uno in più o in meno faceva poca differenza.

Veder trattato da ‘picca secca’ mister Liverani, da Massimo Ferrero, alias Viperetta, dà fastidio. Provoca quella sensazione di pruriginoso effetto allergico alle dichiarazioni fuori contesto. Come quelle post Ternana-Arezzo. «La partita l’abbiamo persa noi […], non mandi via al 56′ Proietti e Ferrante. Ditelo all’allenatore. Io sono molto scomodo, io ho fatto la Champions […] la squadra è forte ma giochiamo con paura». Parole, opere e omissioni di Massimo Ferrero, a cui è stata demandata la gestione sportiva della Ternana (concetto ribadito a più riprese dalla famiglia Rizzo). Che addirittura invita i colleghi giornalisti presenti a riportare le sue parole a Fabio Liverani. Per caso i due non si parlano? E perché ribadire un concetto già espresso poco dopo il termine della partita casalinga, pareggiata sabato contro i toscani?

Che il mister romano non rientri esattamente nel prototipo di allenatore che piace a Ferrero lo avevamo capito da tempo. Che però cominciassero le punzecchiature a mezzo stampa e a favore di telecamera ci appare una novità. Liverani ha tenuto la barra dritta con il mare in tempesta, ha supportato calciatori che volevano lasciare la società, ha tenuto unita una tifoseria, ha predicato calma e saggezza. Un altro al suo posto avrebbe potuto lasciare la baracca, che al tempo era scossa dal vento del fallimento come un giaciglio di paglia in mezzo alla tempesta. Lui è restato, ha rimesso in piedi i pezzi del coccio e organizzato una squadra che cresce ogni giorno e che probabilmente ha solo bisogno di tempo per esprimersi compiutamente. Anche se i punti ci sono eccome. E pure un ottimo posto in classifica. Non merita, ora, un simile trattamento. Poi il calcio, si sa, porta con se giudizi aleatori che possono cambiare, anche radicalmente, in poche settimane. Ma certe esternazioni, fatte ora, non sembrano una critica costruttiva. Sanno di picca secca.

