Ternana verso la sfida con il Catanzaro. Lucarelli: «La società sa cosa serve. Bogdan? Magari lo rimpiangeremo»

di G.G.

Consueta conferenza stampa pre-gara di mister Cristiano Lucarelli, alla vigilia della trasferta della Ternana che sul campo neutro di Lecce affronterà il Catanzaro, neopromosso in serie B.

Rammarico per la Samp vista ieri? (ha perso in casa per 2-0 contro il Pisa, ndR)

«Ieri è successo un po’ quello che è accaduto a noi, con errori determinanti da parte della Samp per il successo del Pisa. Ogni partita fa storia a sé».

Il Catanzaro

«Affrontiamo una squadra collaudata che ha cambiato pochissimi effettivi. Hanno un possesso palla di livello e sono in fiducia, avendo fatto risultato a Cremona. Faccio i complimenti a Vivarini per lo scorso e l’attuale campionato. Troviamo una squadra che fa le cose con convinzione e potrebbe rappresentare la sorpresa della B. Costruisce bene dal basso e nel portiere ha un uomo in più, capace di usare benissimo i piedi».

Ex Donnarumma

«Abbiamo pensato di farlo seguire da un investigatore privato…».

Tutti disponibili?

«Sì, tutti disponibili compreso Labojko, che in settimana ha avuto la febbre».

Brazao

«Mercoledì (in casa contro la Cremonese, ore 20.30 ndR) in porta potrebbe giocare Brazao, per provarlo e per dare magari un turno di riposo a Iannarilli. Non sono ancora sicuro ma il ragazzo ci ha dato buone impressioni. Potremmo anche far giocare a Brazao le partite infrasettimanali».

Lecce

«Torno molto volentieri a Lecce che considero casa mia».

Mantovani

«In questo momento dobbiamo far giocare quelli che da un punto di vista atletico sono più avanti. Mantovani, in questo senso, avendo lavorato a parte ad inizio settimana, avrà spazio non appena sarà a posto fisicamente. Ai ragazzi poi ho chiesto di non leggere i social, che considero lo sfogatoio di gente che non ha le palle per esprimere il proprio pensiero con la propria identità».

Luperini

«E’allenato e sta bene. Può giocare».

Attese dal mercato

«Sappiamo che uno dei sette difensori dovrà uscire. Ci sono ancora cinque o sei calciatori che lasceranno la Ternana. Ho già dato indicazioni alla società su cosa e chi vorrei per alzare l’asticella».

Bogdan e i gol contro la Samp

«L’unico che non ha sbagliato nel secondo gol contro la Samp è Bogdan, che ha attaccato correttamente la palla sul centravanti avversario. L’errore è stato di chi non ha stretto a fare il ‘castello’, cioè gli altri due centrali difensivi. Magari sarà lui ad andare via e ce lo rimpiangeremo. Anche nel primo gol ci sono responsabilità varie non attribuibili a Bogdan, ma più che altro ad un’uscita sbagliata di Corrado».

Alba Ramos

«Non ha fatto la preparazione e fisicamente non è un corazziere. Ha un programma personalizzato che gli consentirà di mettersi a posto atleticamente e rinforzarsi muscolarmente».