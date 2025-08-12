Si rinforza fuori e dentro il campo la Ternana Women. La società rossoverde può ora contare su Tiziana Trasciatti, folignate doc, e la spagnola Paloma Lázaro.

La Trasciatti, ex assistente internazionale e avvocato di professione, si unisce all’organigramma in qualità di addetto agli arbitri. Anche per l’introduzione del Football video support in serie A femminile. Trasciatti è stata protagonista di un evento storico di recente: con Francesca Di Monte e Maria Sole Ferrieri Caputi, ha formato la prima terna tutta femminile in una gara di serie A maschile.

Sul campo invece ecco Paloma Lázaro Torres del Molino, 31enne di Madrid. Ha firmato con la società un contratto annuale con opzione per il secondo: arriva a Terni dopo le recenti esperienze con Parma, Napoli e Servette Chênois. Nel contempo ultimo test pre Ferragosto per le rossoverdi: 9-0 a Narni contro il Bridgewater Eagles, college della Virginia.