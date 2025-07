Ternana Women scatenata sul mercato tra nuove acquisizioni e rinnovi contrattuali in attesa del debutto nella massima serie.

In settimana la società rossoverde ha ufficializzato l’acquisto della centrocampista 23enne Lucia Pastrenge (dalla Fiorentina, per lei presenze anche in Champions League), il portiere 20enne Viola Bartalini (dall’Arezzo in prestito), dal Napoli a titolo definitivo, della 33enne tedesca Stephanie Breitner e della 28enne Laura Peruzzo – difensore – dal Parma.

Ci sono anche tre prolungamenti di contratto. Proseguiranno l’avventura alla Ternana Gloria Ciccioli (fino al giugno 2026), Alice Regazzoli e Claudia Ciccotti. Anche nel loro caso si parla di scadenza tra un anno.