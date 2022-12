Ternani di successo: il colonnello Picchioni al vertice dell’SCFM

È una istituzione con quasi due secoli di storia alle spalle, quella che l’ufficiale dell’Esercito Gabriele Picchioni – 50 anni e ternano doc – dirige dalla fine dello scorso mese di ottobre. Il colonnello Picchioni, nel corso della sua prestigiosa carriera militare, è giunto infatti al vertice – in qualità di direttore – dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze.

Chi è Gabriele Picchioni

Nato a Terni nel 1972, diplomatosi all’ITIS, ha frequentato il 24° corso dell’Accademia di sanità militare Nucleo Esercito (Firenze), laureandosi in chimica e tecnologie farmaceutiche presso la facoltà di farmacia. Trasferito nel 2000 presso la farmacia del policlinico militare di Roma, ha conseguito nel 2003 il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera presso l’università di Roma ‘La Sapienza’. Nel 2008 ha conseguito il master di II livello in scienze strategiche al termine del 13° corso pluritematico presso la scuola di applicazione e istituto di studi militari di Torino. Nell’anno 2011 ha conseguito il titolo ISSMI (13° corso) e quello di consigliere giuridico delle forze armate (12° corso). Dal 2011 al 2022 ha prestato servizio al comando logistico dell’Esercito, assolvendo gli incarichi di ufficiale addetto alla sezione materiali sanitari (2011-2014), capo sezione materiali sanitari (2014-2020) e capo sezione tecnica farmaceutica e materiali sanitari (2020-2022). Dal 2002 al 2020, nell’ambito del corso di laurea in infermieristica dell’università ‘Tor Vergata’ di Roma, presso la facoltà di mdicina e chirurgia, ha ricoperto l’incarico di insegnante in vari corsi. Nel 2021/2022 ha fatto parte della struttura di supporto alle attività del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 e, successivamente, dell’unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre forme di contrasto alla pandemia, quale responsabile unico del procedimento per la fornitura di attrezzature sanitarie per terapie intensive, semi intensive e di pronto soccorso, ambulanze ed automediche, e ventilatori polmonari nell’ambito del potenziamento della rete ospedaliera. Curiosità extra militare: figlio di maestri di danza, Gabriele Picchioni è a sua volta insegnante e ballerino provetto, oltre che campione italiano 2017 danze standard (categoria 45/54 classe A Fids).

La storia dello stabilimento

La nascita dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare fa risalire le sue origini al 22 dicembre 1832, data in cui Re Carlo Alberto di Savoia, con un ‘Regio Viglietto’ fondò il consiglio superiore dell’Armata Sarda, tra i cui membri fu accolto un chimico farmacista. Nel 1853 fu istituito a Torino da Vittorio Emanuele II un deposito di farmacia militare al quale fu annesso un laboratorio generale chimico farmaceutico con lo scopo di produrre tutti i medicamenti necessari al servizio sanitario e veterinario per l’armata di terra, ospedali militari, corpi militari, stabilimenti militari ed infermerie. Successivamente ha cambiato diverse denominazioni assumendo la denominazione di ‘Farmacia Centrale Militare’ nel 1884. Il 23 dicembre 1900 nacque il celebre ‘Chinino di Stato’ ad opera del colonnello farmacista Carlo Martinotti per la cura della malaria. Nel 1920 ha assunto la denominazione di Istituto Chimico Farmaceutico Militare poi dopo il trasferimento a Firenze nel 1931, ha assunto nel 1976 l’attuale denominazione di Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (SCFM). Dal 2001 lo Stabilimento è alle dipendenze dell’Agenzia Industrie Difesa.