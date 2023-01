Terni: 11 patenti ritirate e 30 punti ‘tagliati’ in due serate. «Sanzioni sì ma bisogna capire i rischi»

Sessanta conducenti controllati, undici patenti e una carta di circolazione ritirate, un veicolo sequestrato e oltre trenta punti patente ‘tagliati’. Questo il bilancio dei due servizi contro le cosiddette ‘stragi del sabato sera’, messi in atto dalla sezione della polizia Stradale di Terni nelle serate del 5 e 21 gennaio. «Un ‘bollettino’ che deve far necessariamente riflettere – osserva la polizia Stradale ternana -, soprattutto se si fa riferimento ai dati che riguardano la guida in stato di ebbrezza: delle undici patenti ritirate ai conducenti risultati positivi all’alcol test, tre avevano un tasso superiore a 0,80 g/l e addirittura quattro con un tasso tra 1,01 e 1,5 g/l. I numeri – prosegue la nota – sono un chiaro segnale di come troppo spesso il divertimento travalichi e strida con la sicurezza e le regole di condotta alla guida e questo non deve accadere. E’ per tale motivo che i fari sono puntati sulla prevenzione e non solo sull’aspetto sanzionatorio, le cui conseguenze arrivano ad essere penalmente rilevanti e pregiudizievoli, come è avvenuto per sette conducenti fermati e controllati durante i suddetti servizi. Il focus della polizia Stradale rimane la sicurezza stradale a 360 gradi ed è per questo che le attività di prevenzione continueranno incessantemente».

