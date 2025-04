Il gruppo maggiaiolo di Acquasparta con ‘Oltre la gabbia: la forza di scegliere la libertà’, il gruppo Polymer-Sabbioni-Pallotta-Centro sociale culturale con ‘La vità è na giostra’, il gruppo maggiaiolo Montecastrilli Maceole-Comunità Incontro con ‘No more war’, il gruppo maggiaiolo Aics Terni-Asd Il Salice con ‘Natura contro’, il gruppo giovani maggiaioli Arronesi con ‘Alta marea’ e il gruppo maggiaiolo Lu Riacciu con ‘’Na primavera da favola’. Sono i sei carri in gara per il 129° Cantamaggio a Terni: mercoledì sera la tradizionale sfilata in centro con novità partenza dalla stazione. Di seguito le immagini.

LE FOTO