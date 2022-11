Terni: 15 anni senza ‘Manga’. Amici e familiari lo ricordano

A quindici anni dalla scomparsa, familiari e amici non dimenticano ‘Manga’ – Riccardo Marchetti – che nel dicembre del 2007 perse la vita in un tragico incidente stradale accaduto a San Carlo (Terni). In questi anni, chi gli voleva bene ha sempre cercato di ricordarlo attraverso eventi, iniziative benefiche, striscioni come quelli esposti dalla curva Nord dello stadio ‘Liberati’. Piccoli grandi tributi che hanno permesso di mantenere viva la memoria di ‘Manga’, del ragazzo che è stato e del bel ricordo che ha lasciato in tutti quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Occasione, questo anniversario, a cui si associa anche la redazione di umbriaOn.

