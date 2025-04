Pasquetta decisamente da dimenticare per un 15enne di Terni che, nella giornata di lunedì, è stato protagonista di un incidente stradale autonomo in strada di Fossocanale, tra Campomaggiore e Borgo Rivo. Il giovane aveva deciso di approfittare della bella giornata per un giro in motorino insieme ad alcuni amici, quando a causa di una sequenza di buche presenti lungo la strada, ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra e riportando svariate escoriazioni che hanno reso necessario il trasporto in ospedale. Se l’è cavata con 5 punti di sutura ad un ginocchio e contusioni ad una spalla, alle braccia e alle mani, ma l’incidente – che poteva avere conseguenze ben diverse – apre una riflessione sulle condizioni di manutenzione delle strade cittadine.

«Trovo inammissibile – dice Matteo G., il papà del giovane, ad umbriaOn – che nel 2025 ci siano ancora strade in queste condizioni, soprattutto a fronte dei proclami quotidiani. Probabilmente le strade del Kosovo e le mulattiere di montagna sono tenute meglio. Aggiungerei che forse è il caso di pensare meno al festival di Sanremo (il riferimento è alla proposta del sindaco Stefano Bandecchi di ospitare a Terni la Kermesse, ndR) e più alle necessità quotidiane». L’uomo è deciso ora a rivolgersi a un legale nei confronti del Comune, affinché vengano presi provvedimenti vista «una manutenzione stradale che è ridicola e imbarazzante». Tra l’altro, commenta ancora Matteo G., «oltre al danno la beffa, perché non è escluso che verrà comminata una sanzione a mio figlio per perdita del controllo del veicolo». Il giovane, sempre a detta del padre, «percorreva la strada a 30 chilometri orari».