Terni: 16 anni senza Manga, ma il ricordo è vivo e nel segno dell’amicizia

Prima il bel gesto dei ragazzi della curva Nord del ‘Liberati’, che nella trasferta di Cosenza hanno esposto uno striscione in sua memoria. Poi il momento di raccoglimento nel segno dell’amicizia, sabato al cimitero di Terni prima della partita far Ternana e Feralpisalò, con i tifosi rossoverdi e gli amici di Caserta uniti nel ricordo. A sedici anni dalla scomparsa di Riccardo ‘Manga’ Marchetti, morto nel dicembre del 2007 in seguito ad un incidente stradale accaduto a San Carlo (Terni), gli amici e i familiari ne onorano la memoria con momenti di unione e iniziative di solidarietà. Manga è stato un punto di riferimento del movimento ultrà, ma anche un ragazzo che aveva nel senso dell’amicizia, nell’altruismo e nel bell’animo, tratti che ancora oggi nessuno ha dimenticato.

