Terni: 16enne aggredito da 14enne con due coltellate

Grave episodio nella prima serata di giovedì in strada della Civitella, zona borgo Bovio, a Terni. Un 16enne ternano è stato accoltellato – due i fendenti, uno di striscio ed un altro diretto al torace – da un altro giovanissimo di appena 14 anni di età. Il ragazzo aggredito è stato soccorso e medicato in ospedale con una prognosi di 25 giorni. A riportare la notizia in prima battuta è il sito web umbria24.it.

L’indagine

L’indagine lampo dei carabinieri di Terni ha consentito di individuare rapidamente l’aggressore, perquisito e quindi denunciato alla procura per i minorenni di Perugia per lesioni personali aggravate. Il ferimento sarebbe avvenuto al culmine di una lite sulle cui ragioni gli investigatori dell’Arma vogliono vederci chiaro. Il grave fatto potrebbe essere maturato in un contesto legato al consumo e quindi allo spaccio di stupefacenti ma spetta a chi indaga, chiarirlo. Il 16enne, in passato, sarebbe stato vittima di un’altra aggressione avvenuta in zona Rocca San Zenone. Gli inquirenti vogliono capire se e quanto quel fatto sia legato con l’accoltellamento di giovedì sera.