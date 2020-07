Terni, 16enne cade con lo scooter: in ospedale

Incidente stradale autonomo nella prima serata di mercoledì in strada di Sabbione, a Terni. Una ragazza di 16 anni, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dello scooter su cui era in sella ed è finita a terra. Nel sinistro non risultano altri mezzi coinvolti. Soccorsa dal 118, è stata trasportata in ospedale in ragione delle abrasioni riportate in seguito alla caduta. Sul posto sono intervenuti per la gestione della viabilità ed i rilievi, gli agenti motociclisti della polizia Locale ternana.

