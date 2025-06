Hanno parlato, in tutto, oltre due ore e mezza, ammettendo le condotte – così come confermano i loro legali difensori, gli avvocati Francesco Mattiangeli e Donatella Panzarola – e rilasciando spontanee dichiarazioni al gip di Terni Chiara Mastracchio. Parliamo del 35enne di origini pugliesi e la compagna 36enne campana, ritenuti dagli inquirenti – pm Giorgio Panucci e IV sezione antidroga della squadra Mobile di Terni – al vertice, ovvero i fornitori del ‘giro’ di droga (cocaina, eroina, hashish) emerso con i diciassette arresti (per un totale di trentuno indagati) dell’operazione ‘Amazzone’. Le misure, a cui si aggiungono quattro divieti di dimora fra Umbria e comune di Terni, sono state eseguite martedì mattina da personale della polizia di Stato.

Fra giovedì e venerdì, online ma anche in presenza, sono stati sentiti numerosi indagati, nel contesto degli interrogatori di garanzia per valutare le loro posizioni anche e soprattutto in relazione alle misure cautelari applicate dal gip su richiesta della procura della Repubblica di Terni. Da quanto appreso, il 35enne pugliese – già noto alle forze dell’ordine e pure ai tribunali, a cui con ‘Amazzone’ (da qui il nome dell’indagine) è stato sequestrato anche un cavallo – ha parlato circa mezz’ora rilasciando spontanee dichiarazioni. La compagna 36enne, circa due ore in cui ha toccato numerosi aspetti. Per l’avvocato Mattiangeli, «le dichiarazioni rese sono state leali e sostanzialmente ammissive delle responsabilità di ciascuno. Per quanto riguarda la nostra assitita (la 36enne, ndR), auspichiamo un’attenuazione della misura cautelare (è ristretta in carcere a Perugia-Capanne, ndR) per quanto dichiarato ma anche in ragione del fatto che ha chiuso da tempo con questi ‘giri’». L’indagine rispecchia fatti, compresi numerosi episodi di spaccio avvenuti a Terni, collocati fra settembre 2022 e ottobre 2023. Ora la palla passa al gip che dovrà decidere sulle richieste avanzate dagli avvocati difensori: oltre ai citati, figurano Umberto Martella, Massimo Carignani, Flavio Aristei, Giuseppe Sforza, Alessio Pressi, Alessio Olimpieri, Lorenzo De Luca, Roberto Migno, Monica Oreggia.

